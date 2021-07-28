التكتل المناهض للعدوان: لتطبق الامم المتحدة مواثيقها ولا ترتهن لأمريكا

أكد القيادي في أحزاب التكتل المناهض للعدوان عادل راجح أن "الأمم المتحدة مرتهنة للسياسة الأمريكية، ما أدى إلى فشل المبعوثين السابقين في اليمن".

ونوه راحج في حديث لوكالة تابناك للأخبار أن "المبعوث الجديد إذا سار على نفس السياسة فإن نتائج ذلك هو الفشل".

ودعا "الأمم المتحدة لتطبيق مواثيقها وعدم الارتهان لأمريكا".

وأشار إلى أنهم" طالبوا خلال الاجتماع مع الأمم المتحدة بصنعاء بضرورة فتح مطار صنعاء الدولي وإدخال سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، والالتفات إلى مواثيق الأمم المتحدة التي ينادي بها أبناء الشعب اليمني والعالم أجمع".