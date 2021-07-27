المقاومة في غزة تؤكد أنها سترد على العدوان الإسرائيلي

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية انها لن تسمح للاحتلال بمعاقبة سكان غزة دون رد، وذلك بعد سلسلة غارات جوية استهدفت قطاع غزة تزامنت مع اغلاق البحر.

وتحت نفس الذريعة، قصفت طائرات الاحتلال مواقع المقاومة بقطاع غزة، فجيش الاحتلال برر القصف بالرد على اطلاق بالونات حارقة من غزة، وهو ما رأت فيه فصائل المقاومة محاولة لترميم صورته بعد معركة سيف القدس.

وجاء القصف بعد ساعات من قرار اسرائيلي بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 12 ميلا الى ستة، ما يتعارض مع اتفاقيات وقف اطلاق النار التي رعاها الجانب المصري.

وتعكس الغارات الاسرائيلية حالة التوتر التي تشهدها العلاقة بين المقاومة وجيش الاحتلال على خلفية ربط اعادة الاعمار بملف الجنود الإسرائيليين الأسرى والمفقودين، وهو ما يمكن ان يؤدي الى استمرار المواجهة.

المصدر:قناة المنار