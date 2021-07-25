إنشاء مستشفى ميداني في الزهراء بجهود وتمويل أبناء المنطقة

افتتح اليوم السبت مستشفى ميداني في مدينة الزهراء التونسية، بتمويل من أبناء المنطقة، في إطار مواصلة الجهود المحلية من أجل دعم المستشفيات العمومية والخاصة التي امتلأت بالمرضى.

وكالة تبناك الإخبارية_ أقيم مستشفى ميداني بقاعة كرة السلة وسط المدينة، وذلك بالتعاون بين أبناء المنطقة والمجتمع المدني وأيضًا الكوادر الطبية المحلية، ليكون المستشفى بأكمله ثمرة جهود محلية وتبرعات من أبناء المنطقة.

وتم تجهيز المستشفى في خمسة أيام فقط، واستقبل القيمون على المبادرة تبرعات عينية من المواطنين شملت أجهزة تكييف ولوازم لوجستية أخرى.

وقال الناشط في المجتمع المدني، ناجح عبد الجليل، إن الوباء قد سبقنا بخطوة، مشيرا إلى مساهمة المواطنين بالدعم المعنوي والمادي وبكل مجهوداتهم في إنشاء المستشفى الميداني.

وتكافح تونس لمواجهة الجائحة مع امتلاء أقسام العناية الفائقة ونفاذ كميات الاكسجين وتعرض الفرق الطبية لإرهاق كبير.