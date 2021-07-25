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نقيب الأفران: لا أزمة خبر حاليا بعد استجابة الحكومة للتحذيرات بشأن شح المازوت

رمز الخبر: ۵۴۵۸۴
تأريخ النشر: 24 July 2021

كشف نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي ابراهيم في حديث لوكالة تابناك  أن الحكومة قررت تأمين 500 الف ليتر من المازوت للأفران، بعد أن حذر أصحابها من أزمة محتملة في صناعة رغيف الخبز بسبب الشح في مادة المازوت.

وأكد نقيب أصحاب الافران علي ابراهيم في حديث خاص لوكالة تابناك  للأخبار ان التحذيرات بعدم قدرة الأفران على الاستمرار في صناعة الخبز لاقت صداها، متمنياً ان لا يكون الحل جزئياً ليومين او ثلاثة، "فالاهم ايجاد حل دائم لازمة المازوت لانها مادة حيوية".

وشرح نقيب اصحاب الافران انه يتم اعداد قسائم صادرة عن وزارة الاقتصاد، تُوزّع على اساسها كميات المازوت المخصصة لكل فرن بحسب كمية انتاجه للخبز، بمعدل 14.2 ليتر من المازوت لكل عجنة من الخبز، موضحاً ان هذه الكمية لا تكفي في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء "فالافران تستهلك المازوت لتأمين طاقة لتشغيل ماكيناتها".

وطمأن ابراهيم انه في حال المضي قدماً في الحل المطروح فلا أزمة خبر في الوقت الراهن.

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