النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۸مشاهدات
‍ پ

السيسي يبحث مع شركات ألمانية وبلجيكية تطوير منظومة الصناعات البحرية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية بيتر لورسن، ومالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك جان دونيل، أوجه التعاون في منظومة الصناعات البحرية.
رمز الخبر: ۵۴۵۶۸
تأريخ النشر: 24 July 2021

وبيان لرئاسة الجمهورية صدر امس الخميس، تلقى "تابناك" نسخة منه،استقبل الرئيس السيسي، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية بيتر لورسن، بحضور قائد القوات البحرية أحمد خالد، ورئيس شعبة التسليح البحري محمد شلبي، ومن قيادة القوات البحرية محمد المخزنجي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة.

كما بحث الرئيس السيسي، مع جان دونيل مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك، الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قافلة عينية وطبية من محافظة الجوف للمقاتلين اليمنيين بمناسبة عيد الأضحى
السيسي يبحث مع شركات ألمانية وبلجيكية تطوير منظومة الصناعات البحرية
أهالي ضحايا انفجار المرفأ من أمام وزارة العدل: دماء شهدائنا فوق حصاناتكم
مسؤول فرنسي يزور سعيد: فرنسا تقرر منح تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا
مشرفية: عون أكد لي أن الإجراءات التي تتخذ ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل أزمة الكهرباء
المشيشي يبحث مع جون باتيس مجابهة كورونا والاستعدادات للقمة الفرنكوفونية
وصول طائرة عسكرية كويتية محملة بكميات من الأكسجين
أمطار غزيرة في محافظة صعدة واستبشار أبنائها بموسم زراعي وافر
شواطئ محافظة الحديدة تعج بالزائرين بمناسبة عيد الأضحى
متطوعون في غزة يوزعون لحوم الأضاحي على العائلات الفقيرة
وفد من أبناء محافظة صعدة يزور المقاتلين في خب والشعف للتهنئة بالعيد
المشيشي: سنرفع من وتيرة التلقيح وسنصل لكل التونسيين
موسكو تقود السباق لتطوير مجموعة من الأسلحة الخارقة للصوت وصفها بوتين بأنها لا تقهر
المسافرون يعانون جراء تدفق السيول في مديرية ماهلية
تظاهرة بعد صلاة الجمعة في الخليل للمطالبة بالعدالة لنزار بنات
إعلام أميركي: اتفاق بين واشنطن وبغداد على خروج القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2021
حزب الله: ما حصل ليل أمس اعتداء سافر من طائرات العدو على الأراضي اللبنانية والسورية
الهند تستقبل مولوداً جديداً من الباندا الأحمر المهدد بالانقراض
طالبان تطالب باتفاق على حكومة جديدة وتدعو الغرب لإعادة الإعمار
رجل ينقذ امرأة قبل أن تجرفها مياه الفيضانات الكارثية
الكاظمي يتفقد جرحى تفجير مدينة الصدر ويشدد على ضرورة التكاتف لتصحيح وضع القطاع الصحي
وزير الخارجية القطري عن الملف اللبناني: بعد استقالة الحريري بدأ الأمل يضعف
وزير الصحة يعلن نجاح موسم الحج صحيا وخلوه من كورونا والأوبئة
قافلة عينية وطبية من محافظة الجوف للمقاتلين اليمنيين بمناسبة عيد الأضحى
السيسي يبحث مع شركات ألمانية وبلجيكية تطوير منظومة الصناعات البحرية
مسؤول فرنسي يزور سعيد: فرنسا تقرر منح تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا
شواطئ محافظة الحديدة تعج بالزائرين بمناسبة عيد الأضحى
وفد من أبناء محافظة صعدة يزور المقاتلين في خب والشعف للتهنئة بالعيد
محررو الجهاد الإسلامي يزورون الأسير المنتصر في إضرابه عن الطعام الغضنفر أبو عطوان
مشرفية: عون أكد لي أن الإجراءات التي تتخذ ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل أزمة الكهرباء