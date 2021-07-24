السيسي يبحث مع شركات ألمانية وبلجيكية تطوير منظومة الصناعات البحرية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية بيتر لورسن، ومالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك جان دونيل، أوجه التعاون في منظومة الصناعات البحرية.

وبيان لرئاسة الجمهورية صدر امس الخميس، تلقى "تابناك" نسخة منه،استقبل الرئيس السيسي، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية بيتر لورسن، بحضور قائد القوات البحرية أحمد خالد، ورئيس شعبة التسليح البحري محمد شلبي، ومن قيادة القوات البحرية محمد المخزنجي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة.

كما بحث الرئيس السيسي، مع جان دونيل مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك، الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر.