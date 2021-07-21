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قذائف على مُصلي عيد الاضحى قرب القصر الرئاسي في كابل

نشر التلفزيون الأفغاني مشاهد مصوّرة تظهر إقامة صلاة عيد الأضحى بالقصر الرائسي في كابل وسط دوي انفجارات لست قذائف سقطت في محيط القصر.
رمز الخبر: ۵۴۴۷۸
تأريخ النشر: 21 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ اضطر الرئيس الأفغاني أشرف غني وآخرون في محيط القصر للتوقف عن الصلاة بعد سماع دوي عدة انفجارات، قبيل وقت وجيز من إلقائه خطابا بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول".

وأضاف "أصابت جميع الصواريخ ثلاثة أجزاء مختلفة من العاصمة، وبناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر/كانون الأول.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنّه طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بنهاية أغسطس/آب القادم.

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