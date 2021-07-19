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نائب عراقي: اميركا تخطط للاقتتال الداخلي في بلدنا وينبغي كشف مخططاتها للعالم

وشدد البلداوي على "ضرورة التوجه نحو المجتمع الدولي من اجل محاسبة اميركا وكشف افعالها امام العالم اجمع، وكذلك فضح محاولاتها لجر العراق نحو الصراع والاقتتال الداخلي".
رمز الخبر: ۵۴۳۹۲
تأريخ النشر: 19 July 2021

اكد النائب عن كتلة الصادقون في البرلمان العراقي محمد البلداوي، ان اميركا تخطط لاحداث الاقتتال الداخلي في العراق، لافتا الى اهمية كشف تلك المخططات امام المجتمع الدولي ومافعلته في العراق من جرائم ومجازر.

وقال البلداوي، ان " القوات الاميركية تقدم الحماية لعناصر داعش الارهابي، وتوفر لهم اماكن بعيدة لايمكن للقوات الامنية ان تصل لها او تنهي وجود تلك المجاميع فيها".

واضاف ان "ماتفعله اميركا وتقدمه من خدمة للارهاب، اضافة الى ارتكابها للمجازر داخل العراق كلها دوافع جعلت البرلمان العراقي يصوت على اخراج هذه القوات ورفض وجودها على اراضيه".

وشدد البلداوي على "ضرورة التوجه نحو المجتمع الدولي من اجل محاسبة اميركا وكشف افعالها امام العالم اجمع، وكذلك فضح محاولاتها لجر العراق نحو الصراع والاقتتال الداخلي".

المصدر: المعلومة

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