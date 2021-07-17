الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا

تحدث رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن سعي مصر الدائم لمصلحة لبنان، موضحًا أن لقاءه أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن تأكيد الدعم للاستقرار في لبنان.

وأضاف الحريري في حوار تلفزيوني، مع مديرة قسم الاخبار في قناة الجديد اللبنانية مريم البسام، أن لقاءه مع الرئيس السيسي لم يتضمن نقاشًا حول الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، مشددًا على أن مصر داعمة دائما ولديها علاقات متميزة مع لبنان.

وأوضح «الحريري» أن زيارته لمصر تضمنت حديثًا حول استيراد الغاز المصري عبر الأردن وسوريا ليصل إلى لبنان من أجل لتوفير الطاقة في لبنان بنسبة بين 50 و60%، مؤكدًا أن مباحثاته في هذا الشأن لتستفيد منها الحكومة المقبلة أيا كان اسم رئيسها.

وردًا على سؤال حول علاقته بالمملكة العربية السعودية، قال الحريري إن السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير له كما كل دول الخليج.

وحول اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية المكلف بها، أكد الحريري أنه التقى برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أكثر من 20 لقاء للتباحث بشأن تشكيل الحكومة منذ تكليفه بها في 22 أكتوبر الماضي، وعلى مدى قرابة 9 أشهر لم يبد عون تعاونا – على حد قوله، معتبرًا أن هناك رغبة من رئاسة الجمهورية بعدم التعاون معه ولا يريد منح الثقة ويتمسك بالثلث المعطل.

وأضاف أنه كان يرغب في الاعتذار منذ فترة طويلة لكي لا يكون جزءا من تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مفسحا المجال أمام اختيار اسم جديد ليتولى هذه المهمة، مؤكدًا أن هناك رغبة بعدم مساعدته على تشكيل الحكومة مستشهدًا على صحة حديثه بقيام الرئيس اللبناني بإرسال رسالة الى مجلس النواب لسحب التكليف منه في سابقة لم تحدث من قبل على حد وصفه.

ولفت الى ان "اعتذاره عن تشكيل الحكومة كان بمثابة “تضحية ولانه رأى أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل،فعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل”.

ورفض الحريري الحديث عن وقوف السعودية وراء تعثر تشكيل الحكومة، واوضح قائلا: “المشكلة إن ميشال عون متحالف مع حزب الله، وميشال عون مرتاح على حاله، هذه هي المشكلة، واللي ما يشوفها يكون أعمي”.

وذكر الحريري إنه ما حدث في السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، لم يكن “اعتقالاً”، قائلا: “لا، وأنا إنسان وفيّ وعائلتي هناك”، و”لحم كتافي” من السعودية.

وتابع: “المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاح ولم تقم ب ٧ آيار، السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير للبنان كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله”.

وحول تسمية رئيس جديد للحكومة، أكد الحريري أن الاستشارات النيابية الملزمة هي التي سيسفر عنها تكليف رئيس حكومة جديد، مؤكدًا أنه لم يحسم أمره ونواب تيار المستقبل في المشاركة في هذه الاستشارات النيابية المقبلة، موضحًا أنه من غير المستبعد ألا يشارك فيها.

وعن قضية مرفأ بيروت تحدث الحريري بأنه ينبغي وجود تحقيق دولي من محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف "أنا أقول لكم في نهاية المطاف إذا بدكم حقيقة بدكم نروح على تحقيق دولي".