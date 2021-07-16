بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة

عرضت قناة "الجديد" اللبنانية خلال مقابلة مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، اليوم الخميس، التشكيلة التي قدّمها الاخير إلى رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس الأربعاء.رئيس مجلس وتضمنت رئيس الوزراء سعد الحريري، وزارة الداخلية والبلديات لوليد عبود، وزارة الصحة لفراس الأبيض، وزارة العدل لبنى مسقاوي، وزارة البيئة ناصر ياسين وجميعهم من السنة.

في المقابل طرح الحريري 5 حقائب للشيعة جاءت على الشكل التالي: وزارة المال يوسف خليل، ابراهيم شحرور لوزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة العمل لمايا كنعان، وزارة التنمية الإدارية عبدالله نصرالدين، وزارة الثقافة جهاد مرتضى.

ومقعدين درزيين تقسما على عباس حلبي في وزارة التربية والتعليم وفؤاد حسن في وزارة المهجرين.

وحصلت المسيحيون على 12 مقعداً، 5 منهم للموارنة، تقسموا على فاديا كيوان في الخارجية، فراس أبي نصيف في الإتصالات، لارا حنا في الزراعة، وسليم هاني في الشؤون الإجتماعية.

أما حقائب الروم فسمى الحريري جو صدي في نيابة رئاسة الحكومة، أنطوان شديد في الدفاع، سعادة الشامي في الإقتصاد، وطرح الحريري لحقائب الكاثوليك كارول عياط لوزارة الطاقة، فادي سماحة للصناعة، ومقعداً واحداً للأرمن وهو لحقيبة الشباب والرياضة بإسم كارابيت سليخانيان، وجو ميلا لوزارة الإعلام عن الأقليات.