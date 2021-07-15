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ظريف يدعو بايدن لاخذ العبرة من فشل سياسة الحظر ضد ايران

لقد ادرك اوباما بان "اجراءات الحظر المشلة" لن تشل ايران او اجهزة الطرد المركزي لديها. ترامب تصور خطأ بان الضغوط القصوى يمكنها (ان تفعل ذلك). لكنها لن تستطيع ابدا.
رمز الخبر: ۵۴۲۹۴
تأريخ النشر: 15 July 2021

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في الذكرى السادسة لابرام الاتفاق النووي، الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن لاخذ العبرة من فشل سياسة الحظر ضد ايران.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء في الذكرى السادسة لابرام الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1": في مثل هذا اليوم قبل 6 اعوام قام الاتفاق النووي بحل وتسوية قضية الفصل السابع لمجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الامم المتحدة.

واضاف: لقد ادرك اوباما بان "اجراءات الحظر المشلة" لن تشل ايران او اجهزة الطرد المركزي لديها. ترامب تصور خطأ بان الضغوط القصوى يمكنها (ان تفعل ذلك). لكنها لن تستطيع ابدا.

ولفت وزير الخارجية الايراني انظار الرئيس الاميركي الى الارقام الواردة في جدول مرفق بالتغريدة حول مدى التقدم الحاصل في البرنامج النووي الايراني وكتب: انه على الرئيس الاميركي ان يلقي عن كثب نظرة على هذه الارقام.

يذكر ان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب كان قد خرج من الاتفاق النووي عام 2018 وادرج في جدول اعماله فرض الضغوط القصوى على ايران الا ان مسؤولي ادارة جو بايدن ورغم اعترافهم الصريح بفشل سياسة الضغوط القصوى الا انهم امتنعوا لغاية الان عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للعودة الى الاتفاق النووي.

وتؤكد الجمهورية الاسلامية الايرانية انه نظرا لان اميركا هي الطرف المنتهك للاتفاق النووي فانه عليها هي نفسها العودة للاتفاق عبر رفع الحظر ويتوجب اولا التحقق من تنفيذ التزامات اميركا لتعود ايران من ثم الى التزاماتها في اطار الاتفاق وبطبيعة الحال تؤكد طهران بانها لا تصر ولا عجلة لها في امرها لعودة اميركا للاتفاق.

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