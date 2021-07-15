الجهاد الاسلامي:افتتاح السفارة الاماراتية في "تل أبيب" جريمة

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، طارق أبو شلوف، ان افتتاح السفارة الاماراتية في "تل أبيب" والتحالف مع الاحتلال هو جريمة وخيانة.

وفي تصريح لوكالة تابناك ، أضاف أبو شلوف انه مهما حاولت أبواق التزوير إشاعة مبررات التطبيع، ستبقى الحقيقة واضحة، مشيرًا الى أنه بدل أن يقدّم حكام الإمارات هدية للاحتلال الصهيوني كان من المفترض بهم أن يفضحوا سياسات العدو الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت الإمارات قد افتتحت في وقت سابق اليوم الأربعاء، سفارتها في "تل أبيب"، بحضور رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ وسفير الإمارات لدى كيان الاحتلال محمد الخاجة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين على افتتاح كيان الاحتلال سفارة وقنصلية له في الإمارات.