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قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة احمد جبريل: رجل شجاع قضى حياته مناضلا من اجل وطنه وشعبه

قدم قائد الثورة الاسلامية تعازيه بوفاة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة احمد جبريل، معتبرا انه رجل شجاع قضى حياته مناضلا من اجل وطنه المغتصب وشعبه المظلوم.
رمز الخبر: ۵۴۰۸۶
تأريخ النشر: 08 July 2021

وقال الامام الخامنئي في رسالة تعزية بهذه المناسبة: أتقدم بأحر التعازي في وفاة المناضل الذي لا يعرف معنىً للتعب، السيد أحمد جبريل، إلى الشعب الفلسطيني، وكل المجاهدين والناشطين في ساحة النضال الملحمي الفلسطيني، وعناصر المقاومة كافة في غربي آسيا، وذوي الفقيد.

وتابع: لقد قضى هذا الرجل الشجاع المثابر حياته في النضال من أجل وطنه المغصوب وشعبه المظلوم. أسأل الله له الأجر الجزيل والرحمة والمغفرة الإلهية.

وتوفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل الأربعاء، عن عمر ناهز 83 عاماً.

ونعت ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ - القيادة العامة أمينها العام ​أحمد جبريل​ "أبو جهاد" الذي وافته ​المنية​ يوم أمس الأربعاء، في إحدى مستشفيات العاصمة السورية ​دمشق​.

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