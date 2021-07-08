العراق..شاب متهور يمشي على أسلاك الكهرباء مع استمرار أزمة غياب الكهرباء لساعات طويلة

تناقل رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب عراقي متهور، من محافظة السماوة، يسير على أسلاك الكهرباء.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي قام بتوثيقه مجموعة من الشبان، الشاب يغامر بحياته بالسير على أسلاك الضغط العالي، في رسالة إلى اطمئنانه بان الكهرباء ستظل مقطوعة.

كانت شركة توزيع كهرباء الجنوب في العراق، أعلنت عن انفصال جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية عن العمل في مناطق جنوبي البلاد دون معرفة الأسباب.

وأعلنت الشركة ذاتها، بعد قرابة الساعتين من إعلان العطل، بدء إعادة خطوط الطاقة تدريجيا، بعد الانقطاع التام للمنظومة الكهربائية في أربع محافظات جنوبية هي السماوة وميسان وذي قار والبصرة.

وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، لكن العجز في الإمدادات يتفاقم خلال شهور الصيف الحارة عندما تسجل درجة الحرارة عادة 50 مئوية ويزيد استخدام مكيفات الهواء.