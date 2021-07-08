ناظم: مجلس الوزراء وافق على منح الكهرباء 50 مليار دينار للصيانة

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، أن مجلس الوزراء وافق على منح الكهرباء 50 مليار دينار للصيانة.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال ناظم في المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، إن "الحكومة عالجت مشكلة الكهرباء سريعاً والقوات الأمنية لاحقت مستهدفي أبراج الطاقة"، لافتا إلى أن "هناك طمأنة على تدفق الغاز الإيراني الذي سيبقي توليد الكهرباء جيدا".

وأضاف ان "الحكومة تعمل على مشاريع الربط الخليجي والخطين الأردني والتركي"، مبينا أن "الحكومة لديها رغبة بتصحيح مسار قطاع الكهرباء وبالإمكانات المتاحة".

وأشار إلى أن "وكيل وزير الكهرباء طلب 50 مليار دينار للصيانة ومجلس الوزراء وافق على منح المبلغ".

وأوضح أن "مجلس الوزراء صوت على تشخيص شركة عالمية استشارية للإشراف على المشاريع العملاقة، فيما صوت على منح كربلاء ملياري دينار لتقديم الخدمات في زيارة عرفة".