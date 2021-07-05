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تنفيذ مشروع إطفاء الحرائق بأكبر محطة ركاب بحرية في إيران

إن ميناء الشهيد حقاني، بتشغيله 40 سفينة، هو أكبر محطة ركاب بحرية في إيران، وينقل من خلاله آلاف الركاب والسائحين يوميًا إلى جزيرتي هرمز وقشم.
رمز الخبر: ۵۳۸۶۳
تأريخ النشر: 04 July 2021

اعلن المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان (جنوب ايران) عن تنفيذ مشروع إطفاء الحرائق بأكبر محطة ركاب بحرية في البلاد.

وقال علي رضا محمدي في تصريح لمراسل فارس: يعد تحسين قدرة الموانئ على التعامل مع الأحداث الطبيعية وغير الطبيعية من الأولويات المهمة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية.

واضاف: في هذا الصدد يعد إنشاء منشآت إنذار وإطفاء من أهم احتياجات موانئ الركاب.

واوضح محمدي: من أجل تحسين مستوى سلامة موانئ الركاب ومنع الحوادث في المحطات البحرية، تم البدء بتنفيذ مشروع اطفاء الحرائق في وقت واحد في مينائي الشهيد حقاني في بندر عباس وجزيرة هرمز وفقا للمعايير ومن المتوقع أن يتم تدشينهما في ربيع العام المقبل.

واضاف المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان: تكلفة هذا المشروع أكثر من 30 مليار تومان وتشمل مد 2400 متر من أنابيب الصلب والبولي اثيلين وتركيب محطتي ضخ غاطستين وتركيب 8 مضخات (مضخة ديزل ومضخة كهربائية ومضخة جوكي)، وكذلك 54 قطعة من معدات اخماد الحرائق.

واضاف: إن ميناء الشهيد حقاني، بتشغيله 40 سفينة، هو أكبر محطة ركاب بحرية في إيران، وينقل من خلاله آلاف الركاب والسائحين يوميًا إلى جزيرتي هرمز وقشم.

واردف قائلا: يعتبر ميناء جزيرة هرمز أيضًا من أكثر المحطات البحرية ازدحامًا في محافظة هرمزكان، بالإضافة إلى رسو سفن الركاب والسفن التجارية والصيد هناك.

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