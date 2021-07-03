تحذيرات من إمكانية إغلاق مطار بن غوريون بسبب ارتفاع إصابات كورونا

ألمحت وزيرة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي أييلت شاكيد، إلى أنه في حال استمر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، فإن إغلاق مطار بن غوريون سيصبح أمرا واردا.

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت شاكيد خلال زيارتها لمطار بن غوريون، الأربعاء، إن قضية إغلاق المطار يمكن أن تطرح مجددا، رغم أنها أشارت إلى أنه لا توجد نوايا للحكومة الحالية للعمل على إغلاق المطار في الوقت الراهن، حيث أن عدد الإصابات لا يزال منخفضا نسبيا.

وأضافت "قصة مطار بن غوريون هي القضية الرئيسية، في نهاية الأمر يأتي المرض من الخارج، إن كان لدينا تفش كبير، سنغلق المطار، لكن الواقع اليوم مختلف عن الذي كان عليه قبل أشهر، ونحن نحاول الحفاظ على الرحلات الجوية مفتوحة للمواطنين والحفاظ على روتين الحياة".

وكانت وزارة الصحة الصهيونية أعلنت أمس عن تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 26 إصابة خطيرة، في حين ارتفعت حالات الوفيات إلى 6,429 حالة وفاة.