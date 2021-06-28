قائد الثورة يوافق على عفو او خفض الاحكام عن اكثر من 5100 سجين

وحظي هذا الاقتراح بموافقة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي وفقا للبند 11 من المادة 110 من دستور الجمهورية الاسلامية في ايران.

وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على عفو او خفض وتبديل الاحكام بحق 5156 من المحكومين من قبل المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.

وكان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي قد رفع لمناسبة ذكرى ميلاد الامام الرضا عليه السلام واسبوع السلطة القضائية رسالة الى قائد الثورة الاسلامية اقترح فيها عفو او خفض وتبديل احكام العقوبات الصادرة بحق هؤلاء المحكومين الذين تمت دراسة ملفاتهم في لجنة العفو واعتُبروا انهم تتوفر لديهم الشروط اللازمة.

وحظي هذا الاقتراح بموافقة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي وفقا للبند 11 من المادة 110 من دستور الجمهورية الاسلامية في ايران.