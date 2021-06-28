مع وصول سعر الصرف لمستويات قياسية.. قطع طرقات في العديد من المناطق والجيش يفتح بعضها

شهدت العديد من المناطق اللبنانية قطعاً للطرقات، من قبل مجموعات من الشبان، مع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى مستويات قياسية حيث تخطى اليوم الـ17000 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

وكالة تبناك الإخبارية_ لم تخل عمليات القطع من اعمال شغب، حيث تداول ناشطون مقاطع فيديو قالوا إنها لإطلاق نار في طرابلس لإجبار التجار على إغلاق محالهم بالقوة.

وفي بيروت وضواحيها، قطع محتجون الطريق عند ساحة الشهداء قرب مسجد الأمين، والمدينة الرياضية مقابل سوق الخضار، وفي منطقة الروشة، وكورنيش المزرعة قرب مسجد عبد الناصر وتقاطع السفارة الكويتية.

كما قطعت مجموعات من الشبان طريق الساحل بين بيروت وصيدا بالإتجاهين في محلة الجية .

وفي منطقة الجبل، قطع محتجون طريق عرمون قرب شركة الكهرباء، وكذلك طريق شتورا - ضهر البيدر في جديتا العالي.

وفي زحلة، قطع محتجون الطريق عند مستديرة المنارة، وكذلك طريق زحلة - ترشيش، بالإضافة إلى طريق المصنع عند مفرق راشيا.

وأفادت "غرفة التحكم المروري" بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي: البداوي عند مفرق المنكوبين بالاتجاهين وساحة عبد الحميد الكرامي – طرابلس. كما تمّ قطع السير عند تقاطع المدينة الرياضية – بيروت بالاتجاهين.