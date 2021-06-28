السفارة الإيرانية تردّ على تصريحات سفيرة أمريكا: وصول ناقلات نفط إيرانية إلى لبنان لا يعنيها

ردت السفارة الإيرانية في بيروت، صباح اليوم السبت، على تصريحات السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، بشأن تفريغ شحنات النفط الإيرانية في مرفأ بيروت.

وكالة تبناك الإخبارية_ نشرت ​السفارة​ الإيرانية في ​بيروت​ تصريحها في تغريدة على تويتر، قائلة، "وصول ناقلات ​النفط​ الإيرانية إلى بيروت بغنى عن تفاهات ​السفيرة الأمريكية​ دورثي شيا".

وقالت السفارة الإيرانية، "لا ينبغي للسفيرة الأمريكية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني".

وأكد مصدر في السفارة الإيرانية لدى بيروت ، أن تغريدة السفارة الايرانية ردّ سياسي على كلام السفيرة الأمريكية وليست إعلانا لوصول البواخر.

وكانت السفيرة الأمريكية قد قالت، خلال مقابلة على قناة الجديد عبر برنامج "هنا بيروت"، أمس الجمعة إن "تفريغ النفط الإيراني في مرفأ بيروت ليس حلًا بالفعل وإن تخلصتم من الفساد المستشري في قطاعي الطاقة والكهرباء فستُحلّ نصف المشكلة على الفور".

وأضافت شيا قائلة، "وما تتطلّع إليه إيران هو نوع من دولة تابعة يمكنها أن تستغلها لتنفيذ جدول أعمالها وتتوفر حلول أفضل بكثير من اللجوء إلى إيران".