9 شهداء بينهم 4 أطفال في عدوان إسرائيلي يستهدف تجمعا لمدنيين فلسطينيين شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول تسعة شهداء من بينهم أربعة أطفال وعدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي شمال القطاع.

وكالة تبناك الإخبارية_كان شهود عيان قالوا إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مساء اليوم الاثنين، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق بلدة بيت حانون شمال غزة.

وأفادوا بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخاً على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين. وأوضحت المصادر ذاتها بأن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت أعدادا من الإصابات من المكان.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب القدس المحتلة ومناطق غلاف غزة.

وسمع دوي انفجارات في القدس المحتلة عصر اليوم الإثنين بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة من كتائب القسام التي "أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة".

وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربة صاروخية للاحتلال في القدس "ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى"، كما أعلنت سرايا القدس عن اطلاقها 30 صاروخا باتجاه مستوطنة سديروت.

إلى هذا فقد اعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف عربة عسكرية إسرائيلية شرق غزة بصاروخ موجه مؤكدة إصابة العربة، وقالت إن فيديو للاستهداف سيعرض في الساعات القادمة.