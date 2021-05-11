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لقاح كورونا الايراني الكوبي منخفض المخاطر وفعال للغاية

تظهر الدراسات أن هذا اللقاح منخفض المخاطر، وأن عددًا قليلاً فقط من الأشخاص أبلغوا عن آثار جانبية خفيفة.
رمز الخبر: ۵۱۵۳۴
تأريخ النشر: 09 May 2021

أكد مدير مشروع التجارب السريرية للقاح كورونا المشترك بين إيران وكوبا ان هذا اللقاح الذي هو في المرحلة الثالثة من تجربته السريرية، منخفض المخاطر وفعال للغاية.

وقال إحسان مصطفوي مدير مشروع التجارب السريرية للقاح الإيراني الكوبي، عضو الهيئة العلمية ومدير العلاقات العامة في معهد باستور: كل لقاح يتم استيراده أو إنتاجه في بلادنا يمر بمراحل التقييم الرسمية كما أن منظمة الغذاء والدواء ملزمة بدراسة التركيبات الدوائية والنتائج السابقة للدراسات وتتبع الموضوع بحساسية خاصة، لذلك يجب الوثوق بهذه المجموعة حيث أن اللقاح الذي يتم تأييده هو في مصلحة الناس ووفقًا للبروتوكولات القياسية.
وأكد مدير العلاقات العامة بمعهد باستور على ضرورة دعم المنظمات وأجهزة المراقبة والباحثين في هذا المجال، وقال: أؤكد للمواطنين أن اللقاح الايراني الكوبي المشترك في المرحلة الثالثة من مراحله السريرية وفقًا للإطار العام وهو لقاح منخفض الخطورة وعالي الفعالية.

واوضح مصطفوي ان كل اللقاحات المنتجة في العالم لها غرض رئيسي، مضيفا: أن اللقاحات تعمل على الحماية من الأمراض، فهو يحفز خلايا جهاز المناعة بحيث إذا دخل فيروس كورونا الى الجسم يمكن لجهاز المناعة الاستجابة بسرعة وبقوة ولا يصاب الشخص بالعدوى.

واشار الى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لللقاح الإيراني الكوبي (سوبرانا) بدأت في إيران الاثنين الماضي، وقال: تمت دراسة المرحلتين الأولى والثانية من التجربة السريرية لهذا اللقاح المشترك في كوبا على ألف شخص والسكان المستهدفين في إيران في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية (الاختبار البشري) هو 24 الف شخص.

وقال مدير مشروع التجارب السريرية للقاح الايراني الكوبي: إن حقن هذا اللقاح قد بدأ في عدة مدن إيرانية، مضيفا: تظهر الدراسات أن هذا اللقاح منخفض المخاطر، وأن عددًا قليلاً فقط من الأشخاص أبلغوا عن آثار جانبية خفيفة.

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