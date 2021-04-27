بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كوف ايران بركة"

بدأت اليوم الاحد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا والمسمى "كوف ايران بركة".

في المرحلة الثالثة، سجل 20 ألف متطوع لاجراء التجارب السريرية، وكانت الدكتورة مينو محرز عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أول شخص يشارك في هذه التجربة السريرية.

وقال رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) محمد مخبر، في إشارة إلى تحضير هذا اللقاح: اعتقدنا أننا سنصل إلى الإنتاج الضخم اعتبارًا من يونيو/حزيران، لكن هذا حدث في النصف الثاني من ابريل/نيسان، وخطوط الإنتاج لدينا تتحسن باستمرار، وبالتأكيد سنقوم بتسليم مليون جرعة لقاح إلى وزارة الصحة في مايو/ايار المقبل حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واضاف: في يونيو/حزيران المقبل، سنقوم بتسليم 3 إلى 3.5 مليون جرعة إلى وزارة الصحة، وفي يوليو/تموز، سيكون لدينا 12 مليون جرعة جاهزة للتسليم، وفي أغسطس/آب، سنزيد هذا العدد إلى 20 مليون جرعة، مما يعني أنه يمكننا تسليم 20 إلى 25 مليون جرعة لقاح شهرياً لوزارة الصحة.

"وتابع مخبر قائلا: اعتبارًا من أغسطس/آب فصاعدًا، سننتج ما بين 20 و 25 مليون جرعة من اللقاح، ونعتقد أنه بحلول مطلع شهر سبتمبر/ايلول سنزيد هذا العدد إلى 30 مليون جرعة لقاح شهريا، ونقوم بتسليمها إلى وزارة الصحة.

واختتم رئيس لجنة تنفيذ أمر الامام الخميني (رض)، قائلا: بحلول نهاية الصيف، سنقدم 50 مليون جرعة من لقاح كورونا للشعب الايراني.