قناة "العربية" تثير غضب الفلسطينيين و العرب بسبب "أحداث القدس"

وصورت العربية الأحداث على أنها "اشتباكات" بين طرفين بسبب "خلاف على التجمع وقت الإفطار" دون أي إشارة إلى انتهاكات المستوطنين، واعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الأقصى.

أثارت قناة العربية الإخبارية السعودية غضب الفلسطينيين والعرب، بسبب تغطيتها لانتفاضة سكان القدس بوجه الاحتلال والمستوطنين.

وصورت العربية الأحداث على أنها "اشتباكات" بين طرفين بسبب "خلاف على التجمع وقت الإفطار" دون أي إشارة إلى انتهاكات المستوطنين، واعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الأقصى.

وكانت المصطلحات التي تستخدمها العربية بخصوص قضية فلسطين قد أثارت غضب الفلسطينيين في عدة مناسبات، ومن بين ذلك ما نشرته "العربية" إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث وصفت المقاومين في القطاع بـ"الميليشيات".

المصدر: عربي 21