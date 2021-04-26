سلاح الجو المسير اليمني يشن اليوم ثاني هجوم على قاعدة جوية بالسعودية

وقال العميد يحيى سريع عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "سلاح الجو المسير عاود استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K في تمام التاسعة من صباح يوم الجمعة".

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، يوم الجمعة، عن ثاني هجوم خلال ساعات على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وقال العميد يحيى سريع عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "سلاح الجو المسير عاود استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K في تمام التاسعة من صباح يوم الجمعة".

وأضاف: "استهدف الهجوم موقعا عسكريا مهما"، مشيرا إلى أن إصابة الهدف كانت دقيقة.

وأوضح أن "هذا الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن".

وكان العميد سريع قد أعلن، في ساعة مبكرة صباح اليوم، أن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة، منها طائرتان نوع (قاصف 2 كي) استهدفتا مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وطائرة نوع (صماد 3) استهدفت شركة أرامكو في جيزان وكانت الإصابة دقيقة".

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن تحالف العدوان، إن قواته اعترضت ودمرت ثلاث طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية وخميس مشيط وجازان في المملكة.