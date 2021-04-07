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عراقجي يصل فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا الثلاثاء

وصل مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مساء اليوم الاثنين، إلى فيينا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع مجموعة 5 + 1.
رمز الخبر: ۵۰۳۱۷
تأريخ النشر: 06 April 2021

شبکة تابناک الإخبارية _ انعقد الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم الجمعة المنصرم بحضور وفود إيران ومجموعة 5 + 1، وقرر المشاركون مواصلة الاجتماع بشكل حضوري يوم غد الثلاثاء في فيينا.

ويرأس عباس عراقجي الوفد الإيراني في هذه المفاوضات.

واكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بانه سوف لن تجري اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الثلاثاء، مشددا على رفض اي خطة او مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل اميركا بصورة خطوة خطوة.

وقال عراقجي في تصريح له امس الاحد حول اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المقرر عقده يوم الثلاثاء في فيينا، "إن ما نتابعه في اجتماع اللجنة المشتركة مبني تماما على المواقف الحاسمة للبلاد والمعلنة مرارا من قبل قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين".

واضاف، "سوف لن تكون لنا في فيينا اي مفاوضات مع الاميركيين بصورة مباشرة او غير مباشرة".

وتابع، "نحن نتفاوض في اطار اللجنة المشتركة مع دول "4+1" وسنعلن مطلبنا وشرطنا للعودة الى الاتفاق النووي ومطلبنا وشرطنا هو ان تقوم اميركا بتنفيذ جميع التزاماتها في اطار الاتفاق وترفع جميع اجراءات الحظر ومن ثم نقوم نحن بالتحقق من ذلك والعودة عن خفض الالتزامات".

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