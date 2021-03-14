الصين تخفف اجراءات الدخول الى اراضيها

ويشمل القرار الجديد المتقدمين لتأشيرة صينية بسبب الاحتياجات الإنسانية أو حضور الجنازات، إذ من السهل عليهم دخول الصين في حال كانوا حاصلين على لقاح صيني.

اعلنت الصين تخفيف إجراءات الدخول إلى أراضيها على الأجانب الذين تلقوا أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصنوعة في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرغ أن بكين قالت إنها ستخفف متطلبات إجراءات طلب التأشيرة لكل أجنبي تلقى لقاحا صينيا ضد كورونا.

ومن المنتظر أن يدخل القرار الصيني حيز التنفيذ الاثنين، لاستئناف التبادلات مع باقي الدول بطريقة منظمة.

وسيطلب من الأجانب الراغبين في دخول الصين والذين تلقوا لقاح صيني الصنع أوراقا أقل من غيرهم وبشهادة تثبت تلقي لقاح صيني سيعفون من شهادات التلقيح ومن ملأ نموذج السفر في المطارات.

ويشمل القرار الجديد المتقدمين لتأشيرة صينية بسبب الاحتياجات الإنسانية أو حضور الجنازات، إذ من السهل عليهم دخول الصين في حال كانوا حاصلين على لقاح صيني.

ويأتي القرار الصيني في وقت تحاول بكين الترويج للقاحات المصنعة محليا، كما عقدت اتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية لتقديم جرعات لقاحات صينية للرياضيين الذين يحضرون أولمبياد طوكيو.