عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 13-03-2021

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«~إسرائيل~» تقرأ «في عقل نصر الله»: فضيحة استخبارات وفضيحة صحافة

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النهار

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اللواء

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الدولار يطيح بتشريع القرض الدولي.. والمحاصصات تهدّد مساعدات العائلات الفقيرة

الجمهورية

الحلول بمواجهة حائط مسدود

الشارع يعود

الداخل مختلف.. والخارج منكفئ.. والاحتمــالات على مصراعيها

الشرق

المجلس يشرع رغم المزايدات .. والحكومة «مش قريبة»

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حزب الله لـ «الديار» : زيارتـنا الى موسكو لمناقشة ملفات المــنـطـقة

البناء

تركيا ومصر لتسوية أزمة العلاقات… وموسكو ترسم إطاراً لتسريع عودة النازحين

مجلس النواب يقرّ قروض البنك الدوليّ... وخليل للتيار الحر: اسألوا رؤساء اللجان

سلفة الكهرباء للتجزئة بغياب حكومة... و«القوميّ» يحيّي القضاء بكشف جريمة كفتون

الأسرار

البناء

• قال مسؤولون في الحكومة الليبية الجديدة إن مسار التفاهم التركي المصري الذي بدأت مؤشراته يمنح التسوية الليبية فرصاً حقيقية لمكانة اللاعبين المصري والتركي في المعادلة الليبية أمنياً وسياسياً يستحيل بدونهما معاً ضمان رسوخ أي تفاهمات.

• قال خبراء ماليون إن عودة ويسترن يونيون لتسليم الأموال المحوّلة من الخارج بالدولار الأميركيّ بعد توقف لأيام تحت عذر خلل تقني فقط في لبنان يطرح أسئلة حول وجود قرار مجهول المصدر داخلياً أم خارجياً أراد الضغط على سعر الصرف وقد انتهت وظيفته.

النهار

• تثير التقارير الرسمية التي تعلن عن اعداد الإصابات للوافدين من الخارج بفيروس كورونا استغرابا واسعا من منطلق انه يفترض ان يكون المسافرون الى لبنان قد اجروا فحوصا مسبقة ولا يسمح للمصابين بركوب الرحلات الجوية الى بيروت.

• يُنقل أنّ بعض المجمعات التجارية الكبيرة قد تتجه للإقفال نهائياً حتى لو أعيد فتح البلد بعد خسائرها المالية الكبيرة وصرف عدد ضخم من موظفيها ويهدد ذلك بموجة متفاقمة واسعة من البطالة.

• بدأت أندية وجمعيات رياضية وثقافية وأدبية تقفل أبوابها وتعلن إفلاسها بعد مغادرة إداريين ورياضيين إلى الخارج ووقف كل الموارد المالية.

اللواء

• نجح قطب نيابي مخضرم، في تدوير الزوايا لعدم إضعاف ما يسمى ميثاقية الجلسة التشريعية، والتداعيات اللاحقة.

• تكاد العلاقة تكون شبه مقطوعة بين مقر رئاسي، ومقر حزبي على خلفية التباين السياسي والدعوة للانتخابات المبكرة.

• هل يعلم وزير الوصاية و«كهرباء لبنان» أن الجباية تأخرت ما يقرب من 20 شهراً، مع الإشارة إلى أن حسن الجباية كان سيوفر مالاً وفيراً لشراء الفيول؟!

الجمهورية

• بدأت العلاقة تعود الى مسارها الطبيعي بين مرجعيتين رسمية وغير مدنية على خلفية تطورات الايام الماضية بعد مساع مستمرة من أصدقاء مشتركين.

• لوحظ وجود شيء من التناغم بين مرجعين رئاسيين حول تشكيل الحكومة إنطلاقا من مبادرة مسؤول غير مدني.

• لاحظت أوساط سياسية أن ذهاب وفد من حزب فاعل الى دولة مؤثرة في المنطقة بعد لقاء جمع كبير الدبلوماسيين في هذه الدولة مع مسؤول لبناني قد يؤدي الى حلحلة في إستحقاق حساس.

المصدر :قناة المنار