النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۵مشاهدات
‍ پ

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 13-03-2021

رمز الخبر: ۴۹۳۷۸
تأريخ النشر: 13 March 2021

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 13-03-2021

العناوين

الأخبار
«~إسرائيل~» تقرأ «في عقل نصر الله»: فضيحة استخبارات وفضيحة صحافة
تأليف الحكومة في رقاد طويل
مَن يُخرِج تأليف الحكومة من فم الذئب؟
الحرب على الصرّافين: جعجعة بلا طحين

النهار
الشارع مجدداً في مواجهة تسويات السلطة

اللواء
«تأليف الحكومة» على همة المشاورات الدولية.. والراعي لحشد الدعم «لـ مؤتمر الحياد»!
الدولار يطيح بتشريع القرض الدولي.. والمحاصصات تهدّد مساعدات العائلات الفقيرة

الجمهورية
الحلول بمواجهة حائط مسدود
الشارع يعود
الداخل مختلف.. والخارج منكفئ.. والاحتمــالات على مصراعيها

الشرق
المجلس يشرع رغم المزايدات .. والحكومة «مش قريبة»

الديار
مبادرة جديــدة من بري حول التأليف بمباركة فرنسية ــ روسية
حزب الله لـ «الديار» : زيارتـنا الى موسكو لمناقشة ملفات المــنـطـقة

البناء
تركيا ومصر لتسوية أزمة العلاقات… وموسكو ترسم إطاراً لتسريع عودة النازحين
مجلس النواب يقرّ قروض البنك الدوليّ... وخليل للتيار الحر: اسألوا رؤساء اللجان
سلفة الكهرباء للتجزئة بغياب حكومة... و«القوميّ» يحيّي القضاء بكشف جريمة كفتون

الأسرار

البناء
• قال مسؤولون في الحكومة الليبية الجديدة إن مسار التفاهم التركي المصري الذي بدأت مؤشراته يمنح التسوية الليبية فرصاً حقيقية لمكانة اللاعبين المصري والتركي في المعادلة الليبية أمنياً وسياسياً يستحيل بدونهما معاً ضمان رسوخ أي تفاهمات.
• قال خبراء ماليون إن عودة ويسترن يونيون لتسليم الأموال المحوّلة من الخارج بالدولار الأميركيّ بعد توقف لأيام تحت عذر خلل تقني فقط في لبنان يطرح أسئلة حول وجود قرار مجهول المصدر داخلياً أم خارجياً أراد الضغط على سعر الصرف وقد انتهت وظيفته.

النهار
• تثير التقارير الرسمية التي تعلن عن اعداد الإصابات للوافدين من الخارج بفيروس كورونا استغرابا واسعا من منطلق انه يفترض ان يكون المسافرون الى لبنان قد اجروا فحوصا مسبقة ولا يسمح للمصابين بركوب الرحلات الجوية الى بيروت.
• يُنقل أنّ بعض المجمعات التجارية الكبيرة قد تتجه للإقفال نهائياً حتى لو أعيد فتح البلد بعد خسائرها المالية الكبيرة وصرف عدد ضخم من موظفيها ويهدد ذلك بموجة متفاقمة واسعة من البطالة.
• بدأت أندية وجمعيات رياضية وثقافية وأدبية تقفل أبوابها وتعلن إفلاسها بعد مغادرة إداريين ورياضيين إلى الخارج ووقف كل الموارد المالية.

اللواء
• نجح قطب نيابي مخضرم، في تدوير الزوايا لعدم إضعاف ما يسمى ميثاقية الجلسة التشريعية، والتداعيات اللاحقة.
• تكاد العلاقة تكون شبه مقطوعة بين مقر رئاسي، ومقر حزبي على خلفية التباين السياسي والدعوة للانتخابات المبكرة.
• هل يعلم وزير الوصاية و«كهرباء لبنان» أن الجباية تأخرت ما يقرب من 20 شهراً، مع الإشارة إلى أن حسن الجباية كان سيوفر مالاً وفيراً لشراء الفيول؟!

الجمهورية
• بدأت العلاقة تعود الى مسارها الطبيعي بين مرجعيتين رسمية وغير مدنية على خلفية تطورات الايام الماضية بعد مساع مستمرة من أصدقاء مشتركين.
• لوحظ وجود شيء من التناغم بين مرجعين رئاسيين حول تشكيل الحكومة إنطلاقا من مبادرة مسؤول غير مدني.
• لاحظت أوساط سياسية أن ذهاب وفد من حزب فاعل الى دولة مؤثرة في المنطقة بعد لقاء جمع كبير الدبلوماسيين في هذه الدولة مع مسؤول لبناني قد يؤدي الى حلحلة في إستحقاق حساس.

المصدر :قناة المنار 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جولة مرتقبة لرئيس اركان الاحتلال الاسرائيلي على فرنسا وألمانيا والنمسا
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر انفجار قنبلة في ولاية أوروزغان الجنوبية
أبناء محافة عمران في وقفة احتجاجية: رسالتنا مواصلة الصمود في وجه قوى التحالف السعودي
العجري: التحالف يمنع 14 سفينة من دخول ميناء الحديدة منذ عام
خلع بوابة تؤدي لساحة البرلمان ورمي حجارة على المصرف المركزي احتجاجاً على الوضع الاقتصادي
افتتاح طريق جديدة لقطارات الشحن بين قوانغشي الصينية وقازاقستان
اعتصام لأبناء الجاليات الإفريقية للمطالبة بتحسين وضع اللاجئين
ندوة للجنة الوطنية للمرأة ومنظمة "انتصاف" في صنعاء بعنوان "انتهاكات حقوق المرأة"
رئيس الحكومة الجديدة يتعهد بتوزيع لقاح كورونا على الجميع في ليبيا
معرض فني تحت مياه المحيط المتجمد الشمالي
فعاليات للهيئة النسائية في تعز في ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي
فعالية ثقافية وخطابية بمستشفى الامومة والطفولة بعمران في الذكرى السنوية للشهيد
ممثلو الجاليات الافريقية بصنعاء دعوا الجهات المعنية للتوقف عن الشائعات
عشرات الشاحنات تتوجه نحو قواعد أمريكية شمال وشرق سوريا
فعاليات ثقافية في ذمار احياءً للذكرى السنوية للشهيد حسين بدر الدين الحوثي
بلفيديو...محتجون يقطعون عددًا من الطرقات مع بلوغ الدولار سعرًا قياسيًا جديدًا مقابل الليرة
البيت الأبيض يعلن عن بدء اتصالات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران عبر الأوروبيين
عباس يوجه رسالة إلى السيد السيستاني يشكره فيها على نصرته القضية الفلسطينية
صنعاء: الأميركيون قدموا الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب
خطيب زادة: ايران ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر
كورونا لم يؤد الى حدودث اي خلل في برنامج عمل محطة بوشهر النووية
عبداللهيان: ينبغي على بايدن الاتعاظ من التاريخ
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن هي الأضخم في العالم
الخارجية الايرانية: تضامن كامل بين ايران وروسيا ضد الحظر الحادي واللاانساني
ماذا نصح قائد الثورة الشباب وكيف فضح ازدواجية اميركا؟
قائد قوة القدس: سيتناهى الى الاسماع في حينه صوت تهشيم عظام اميركا
ايران تدشن اليوم قسم من مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي الى داخل البلاد
إلهان عمر: لماذا لا نعود إلى الاتفاق النووي أولا؟
بلفيديو ...تحذيرات صهيونية من المبالغة بتقديرات الكيان على مواجهة إيران
وزير المالية الباكستاني يدعو للتقدم بسبل تنمية التبادل التجاري مع ايران
پرطرفدارترین عناوین
مجلس النواب يقر مشروع قانون دعم الإبتكار بمشاريع المؤسسات الصغيرة مع البنك الدولي