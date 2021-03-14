النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۶مشاهدات
‍ پ

هل ثمة أكذوبة في الوطني؟!

أ.د.يوسف رزقة
رمز الخبر: ۴۹۳۳۴
تأريخ النشر: 12 March 2021

ينسب لناصر القدوة ابن شقيقة ياسر عرفات ورئيس الملتقى الديمقراطي قوله: انتخابات المجلس الوطني كذبة كبيرة. وأرجح أنا من طرفي أنها كذبة لا سيما إذا حققت حماس فوزًا جيدًا في انتخابات المجلس التشريعي. عند وصول الأطراف إلى مرحلة المجلس الوطني وهي المرحلة الثالثة بعد التشريعي والرئاسة، فإن عباس وفتح سيطلبون ومعهم دعم من الدول العربية من يريد المشاركة في المجلس الوطني الاعتراف بما أبرمته منظمة التحرير من اتفاقيات مع (إسرائيل)، حتى لا تضع الدول الكبرى أمريكا والاتحاد الأوروبي فيتو على منظمة التحرير.

ثمة دول عربية مؤثرة من دول الطوق، ودول غنية مؤثرة في الجزيرة تعترض على دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير، ويدعمون شرط عباس الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، وربما يشترطون أيضا عليها وعلى الجهاد الإسلامي فك الارتباط بإيران، ومجموع هذه الشروط لا تقبل بها حماس والجهاد، وبهذا تتأكد مقولة ناصر القدوة عن أكذوبة المجلس الوطني.

هذا وقد تزداد الكذبة تجليا إذا علمنا أن الأردن ودول أخرى تحتضن اللاجئين الفلسطينيين، ترفض إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أراضيها، وهذا الرفض تاريخي ومتجدد وموثق عند منظمة التحرير، ومن ثمة يقال في حل المشكلة أن تذهب الفصائل إلى نظام التوافق والكوتة، وهذا النظام يتحكم فيه عباس وقادة فتح، وهم لن يقولوا لحماس ممنوع الدخول للمجلس الوطني، ولكن سيقدمون لحماس والجهاد حصة متواضعة ربما لا تقبل بها الحركتان حتى لا يكون وجودهما وجود شاهد الزور أو المحلل.

ناصر القدوة كان وحتى أمس جزءًا أصيلًا من قرارات فتح ومنظمة التحرير، وحين يقول إن المجلس الوطني كذبة، فإنه يقول هذا عن خبرة ودراية، وهو لا يقوله لتحذير حماس، ولكنه يقوله حتى لا ترفع حماس والجهاد سقف توقعاتهما، وحتى يتسنى له فرصة النيل من عباس بتكذيب وعوده.

لا أمل في مجلس وطني بالانتخابات، أو بالتوافق الموزون المحترم، هذا إذا تمت انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات الرئاسة، وجرت على جادة صحيحة. هذا القلق المتعلق بالقضية المذكورة في المقال هو جزء من القلق العام الذي يسكن حركة الفلسطينيين وقضاياهم منذ النكبة وحتى تاريخه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جولة مرتقبة لرئيس اركان الاحتلال الاسرائيلي على فرنسا وألمانيا والنمسا
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر انفجار قنبلة في ولاية أوروزغان الجنوبية
أبناء محافة عمران في وقفة احتجاجية: رسالتنا مواصلة الصمود في وجه قوى التحالف السعودي
العجري: التحالف يمنع 14 سفينة من دخول ميناء الحديدة منذ عام
خلع بوابة تؤدي لساحة البرلمان ورمي حجارة على المصرف المركزي احتجاجاً على الوضع الاقتصادي
افتتاح طريق جديدة لقطارات الشحن بين قوانغشي الصينية وقازاقستان
اعتصام لأبناء الجاليات الإفريقية للمطالبة بتحسين وضع اللاجئين
ندوة للجنة الوطنية للمرأة ومنظمة "انتصاف" في صنعاء بعنوان "انتهاكات حقوق المرأة"
رئيس الحكومة الجديدة يتعهد بتوزيع لقاح كورونا على الجميع في ليبيا
معرض فني تحت مياه المحيط المتجمد الشمالي
فعاليات للهيئة النسائية في تعز في ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي
فعالية ثقافية وخطابية بمستشفى الامومة والطفولة بعمران في الذكرى السنوية للشهيد
ممثلو الجاليات الافريقية بصنعاء دعوا الجهات المعنية للتوقف عن الشائعات
عشرات الشاحنات تتوجه نحو قواعد أمريكية شمال وشرق سوريا
فعاليات ثقافية في ذمار احياءً للذكرى السنوية للشهيد حسين بدر الدين الحوثي
بلفيديو...محتجون يقطعون عددًا من الطرقات مع بلوغ الدولار سعرًا قياسيًا جديدًا مقابل الليرة
البيت الأبيض يعلن عن بدء اتصالات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران عبر الأوروبيين
عباس يوجه رسالة إلى السيد السيستاني يشكره فيها على نصرته القضية الفلسطينية
صنعاء: الأميركيون قدموا الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن هي الأضخم في العالم
خطيب زادة: ايران ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر
كورونا لم يؤد الى حدودث اي خلل في برنامج عمل محطة بوشهر النووية
عبداللهيان: ينبغي على بايدن الاتعاظ من التاريخ
الخارجية الايرانية: تضامن كامل بين ايران وروسيا ضد الحظر الحادي واللاانساني
ماذا نصح قائد الثورة الشباب وكيف فضح ازدواجية اميركا؟
قائد قوة القدس: سيتناهى الى الاسماع في حينه صوت تهشيم عظام اميركا
ايران تدشن اليوم قسم من مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي الى داخل البلاد
إلهان عمر: لماذا لا نعود إلى الاتفاق النووي أولا؟
بلفيديو ...تحذيرات صهيونية من المبالغة بتقديرات الكيان على مواجهة إيران
وزير المالية الباكستاني يدعو للتقدم بسبل تنمية التبادل التجاري مع ايران
پرطرفدارترین عناوین
مجلس النواب يقر مشروع قانون دعم الإبتكار بمشاريع المؤسسات الصغيرة مع البنك الدولي