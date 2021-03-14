عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 12 آذار 2021

العناوين





الأخبار:

- صرف النظر عن اقتراح زيادة رواتب العسكريين؟

- برّي يقود مسعى حكوميّاً جديداً: حكومة من 20 وزيراً بلا ثلث ضامن لأحد

- إيران - أميركا: صهاينة بايدن يعرقلون الاتفاق

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- القرار الظني في جريمة كفتون: خطط الإرهابيين لا تزال مجهولة

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- المصارف «تحتجز» تقديمات الضمان

- سرقة «ديبو البيئة» من سيارات أمنية

- «~إسرائيل~» تدعو لبنان إلى التخلّي عن حدوده البحريّة... والعودة إلى المفاوضات!

- ترسيم الحدود ينتظر بديل ديروشيه؟





البناء

- الأجواء الأردنيّة أم عقدة ابن سلمان مع واشنطن وراء تأجيل زيارة نتنياهو لأبو ظبي؟

- موسكو تستقبل حزب الله كحليف إقليميّ للتشاور في ملفات المنطقة وفرص التسويات

- عون والحريري بعيدان عن الحلحلة... وتجاذب حول منحة العسكريّين وسلفة الكهرباء







الديار:

- اسرائيل تعتبر لبنان "تحديا استراتيجيا" ولودريان يحذر من "خطر داهم"!

- الحريري يتذرع بالميثاقية لتغطية الممانعة الخارجية بمنح عون "الداخلية"

- "الشعبوية" تهدد بمزيد من التضخم .. تهديد بالعتمة .. "وكورونا" نحو الاسوأ







اللواء:

- تحذير أوروبي عربي من كارثة في لبنان تشمل النازحين واللاجئين

- عون لا يتصل بالحريري.. وغياب مسيحي عن الجلسة.. وبشرى من بعبدا بالعتمة الشاملة!





الجمهورية:

- واشنطن وباريس: لحكومة سريعا... ومخاوف من عتمة كهربائية





النهار:

- تهويل بالعتمة… وفرنسا تبقي النافذة مفتوحة







الأنباء:

- موسكو تنطلق من حيث انتهت باريس.. الوقت "ضئيل جداً" أمام فرصة الإنقاذ





الاسرار





البناء

- قالت مصادر على صلة بالعرض الإيراني لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائيّة إن العرض لا يزال قائماً لتأمين تغطية عجز الكهرباء والفيول اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المولدات اللبنانية بأسعار منافسة والسداد بالليرة اللبنانية وتأجيل الدفعات الأولى بما يناسب القدرة اللبنانية.

- اعتبرت مصادر عسكرية أن التركيز على مدينة تعز اليمنية وتحقيق إنجازات عسكرية فيها والحديث عن نقل المعركة الى محافظة أب من قبل السعودية تمهيد للاعتراف بخسارة وشيكة لمعارك مأرب التي يعرف السعوديون أنها محطة فاصلة سترسم مستقبل الحرب في اليمن.





النهار

- على أثر عرض إحدى المحطات التلفزيونية تحقيقا حول فساد ورشوة تتعلق بعقد معامل كهرباء محمولة، استدعى المدير العام للمؤسسة المعنية بالعقد ممثل شركة شقيقة للمحطة المذكورة وأسمعه كلاما غير طيب انطوى على تهديد.

- اعتبر مراقبون ان اقتراح النائب علي حسن خليل بمنح مالية للعسكريين عدم القابل للتحقيق انما يعتبر رسالة ضمنية لقيادة الجيش في مواجهة رئاسة الجمهورية.

- اعتبر سياسيون ان اعادة احياء لجنة الحوار بين بكركي و"حزب الله" انما جاءت من الاخير لاستيعاب الحراك الاخير للبطريرك الراعي.

- تسجل استقالات متزايدة في احدى المحطات التلفزيونية كنتيجة للصراعات الدائرة حول سياستها وتوجهاتها والنفوذ فيها في اطار الصراعات القائمة في التيار السياسي الذي يشرف عليها.





الجمهورية





- يواصل أحد القادة الحزبيين لقاءاته الداخلية بعيداً من الأضواء إستعداداً لتشكيلات واسعة في القيادة الحزبية بصلاحيات إستثنائية من خارج الأنظمة المعتمدة.

- أشاد مرجع روحي بالعمل الذي يقوم به مرجع غير مدني معتبراً أنه الأكثر حراكاً والأكثر جدية.

- ناشدت جهات روحية وإجتماعية اللبنانيين في بلدان الإنتشار بالكف عن إرسال المواد الغذائية والإستعاضة عن ذلك بتحويل مبالغ نقدية بالعملات الصعبة الى عائلاتهم لأن ذلك أجدى بالنسبة للجميع.







اللواء





- جرت مراجعة دقيقة لبيان رسمي صدر عن لقاء مسؤول لبناني ووزير خارجية دولة كبرى.

- واجهت كتل صديقة اقتراحاً مالياً، بمنتهى الاستياء، وقررت عدم المجاملة على هذا الصعيد..

- فهم أن تغيير رئيس حزب موالٍ مكان سكنه مرتبط، بما نقل عنه، مشاهدة مراقبة شديدة للسكن الأساسي!







الأنباء

- انفصام واضح في مواقف بعض القوى السياسية من قضايا مصيرية بين الاعلام والتطبيق.

- وزيرة سابقة تشارك في اجتماع رسمي حول أزمة قطاع حيوي من دون معرفة صفتها.

المصدر :قناة المنار