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القضاء الايراني: تغريم اميركا مليار دولار جراء الحادث الارهابي في تشابهار

في قضية أخرى، طالب 14 شخصا من المتضررين من الأعمال الإجرامية الأميركية، في طهران بتعويضات من الحكومة الاميركية يبلغ اجمالي قيمتها 26 ألف مليار تومان حيث قضت المحكمة بإدانة الولايات المتحدة لصالح ضحايا الجرائم الاميركية.
رمز الخبر: ۴۸۵۹۱
تأريخ النشر: 06 January 2021

اعلن المتحدث بأسم السلطة القضائية، غلام حسين اسماعيلي، انه تم اصدار حكم يطالب اميركا بدفع تعويضات بمبلغ مليار دولار لذوي ضحايا الحادث الارهابي في تشابهار جنوب شرق ايران.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، قال اسماعيلي فيما يتعلق بالمتابعة القانونية لملف اغتيال الشهيدين قاسم سليماني ومحسن فخري زادة: فيما يتعلق بملف الحادث الارهابي باغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، جرى التحقيق في القضية بشكل جيد.

واضاف: يوشك هذا الملف على الانتهاء في مكتب المدعي العام، وستصدر قريبا لائحة اتهام هؤلاء المتورطين في هذه الجريمة.

وتابع اسماعيلي قائلا: سينظر الفرع الخاص للمحكمة في هذه المسألة بمجرد إصدار لائحة الاتهام.

وأضاف: فيما يتعلق بالشهيد فخري زادة أجريت التحقيقات وتم الحصول على وثائق.

وحول تقديم مواطنين ايرانيني شكاوي ضد اميركا على ارتكابها جرائم طيلة السنوات الماضية ضد الشعب الايراني، قال المتحدث بأسم السلطة القضائية: للاسف فان النزعة الاجرامية متأصلة في نفوس الساسة الأميركيين في فترات مختلفة وفي مختلف البلدان ، وخاصة في الشرق الأوسط وفي الدول الإسلامية، بما في ذلك بلدنا الحبيب إيران، فقد ارتكبوا جرائم عديدة طيلة تاريخ الادارات الاميركية السابقة.

ومضى قائلا: وفق قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي، يمكن للمواطنين الذين تضرروا من جراء الأعمال الإجرامية الأميركية رفع دعاوى قضائية في محاكم الجمهورية الإسلامية الايرانية وفي عدلية طهران، وحتى الآن، تم رفع العديد من القضايا وإصدار العديد من الأحكام.

واضاف اسماعيلي: تم الإعلان عن بعض هذه الأحكام في السنوات السابقة، وفي الأشهر الأخيرة، تم البت بقضيتين لمواطنن متضررين من الجرائم الأميركية، ومن ثم تم اصدار الحكم القضائي.

واوضح المتحدث بأسم السلطة القضائية: تتعلق احدى القضيتين بعدد من ذوي شهداء حادث تشابهار الإرهابي والذين رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية وتم النظر في هذه القضية، واصدرت المحكمة الخاصة حكما ادانت فيه الحكومة الاميركية وطالبتها بدفع تعويضات بقيمة مليار دولار للأسر المتضررة.

واردف قائلا: في قضية أخرى، طالب 14 شخصا من المتضررين من الأعمال الإجرامية الأميركية، في طهران بتعويضات من الحكومة الاميركية يبلغ اجمالي قيمتها 26 ألف مليار تومان حيث قضت المحكمة بإدانة الولايات المتحدة لصالح ضحايا الجرائم الاميركية.

واضاف المتحدث بأسم القضاء الايراني: لا يزال لدينا العديد من المواطنين الذين يرفعون الشكاوى واحدًا تلو الآخر، وسيتم البت بملفات جميع المواطنين الايرانيين المتضررين من الجرائم الأميركية، وفقًا للضوابط والقوانين والاختصاص القضائي في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

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