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القبائل اليمنية تتأهب لتحرير مأرب من المحتل السعودي

وكانت القوات اليمنية قد حققت إنتصارات كبيرة في عملياتها العسكرية بالمحافظة خلال الأيام الماضية وباتت على مشارف مدينة مأرب المعقل الرئيسي لتحالف العدوان ومرتزقته، حيث تحتدم المعارك حاليا في أكثر من خمسة محاور في المحافظة.
رمز الخبر: ۴۶۲۸۱
تأريخ النشر: 15 July 2020

تشهد المحافظات اليمنية حراكاً قبليا وشعبيا واسعا لدعم الجيش واللجان الشعبية، في معركة تحرير مأرب حيث أعلنت كبرى القبائل اليمنية إرسال الآلاف من المقاتلين لتحرير المحافظة من الإحتلال السعودي.

حراك شعبي وقبلي واسع تشهده المحافظات اليمنية هذه الأيام دعما للعمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش واللجان الشعبية لتحرير محافظة مأرب، حيث أعلنت قبائل حاشد وبكيل ومذحج وحمير كبرى القبائل اليمنية في لقاءات متفرقة دعمها لعملية تحرير المحافظة والنفير العام للجبهات وإسنادها بالمال والرجال.

وفي محافظة مأرب أعلنت أبرز القبائل المأربية وهي بني جبر ومراد والقراميش والجدعان والأشراف وقوفها إلى جانب الجيش واللجان الشعبية والمشاركة في عملية تحرير المحافظة، وهو مايراه مراقبون زخماً شعبيا كبيرا سيسهم في التسريع من حسم المعركة لصالح الشعب اليمني وطرد العدوان ومرتزقته من المحافظة ذات الثروات النفطية الكبيرة والموقع الاستراتيجي الهام.

وكانت القوات اليمنية قد حققت إنتصارات كبيرة في عملياتها العسكرية بالمحافظة خلال الأيام الماضية وباتت على مشارف مدينة مأرب المعقل الرئيسي لتحالف العدوان ومرتزقته، حيث تحتدم المعارك حاليا في أكثر من خمسة محاور في المحافظة.

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