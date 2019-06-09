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روسيا والصين تعتزمان استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري

وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أكدت موسكو الانتهاء من صياغة اتفاقية حول اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري مع الصين.
رمز الخبر: ۴۱۵۲۹
تأريخ النشر: 08 June 2019

شبکة تابناک الاخبارية: اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ على تركيز الجهود لزيادة التبادل التجاري بينهما بالعملات المحلية.

وقال بوتين عقب محادثات مع نظيره الصيني: "تنوي روسيا والصين تطوير استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية".

ووفقا له، تم ابرام اتفاقات حكومية، الهدف منها زيادة توسيع استخدام الروبل واليوان في التعاملات التجارية الثنائية، وكذلك ضمان استمرارية التعاملات المصرفية في ظل ظروف عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أكدت موسكو الانتهاء من صياغة اتفاقية حول اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري مع الصين.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية موسكو، صباح الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى 7 حزيران/يونيو الجاري.

المصدر: سبوتنيك

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