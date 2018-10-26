جريمة الارهابيين في أهواز استمرار لجرائم عملاء أميركا في المنطقة

وقدم سماحة قائد الثورة التعازي واعرب مواساته مع أسر هؤلاء الشهداء، وتمنى لهم الصبر والسلوان، وعلو الدرجات للشهداء، وأوعز الى الاجهزة المسؤولة بأن تلاحق أذيال هؤلاء المجرمين بسرعة وبدقة، وأن تسلهم الى قبضة القضاء.

شبكة تابناک الاخبارية: أكد قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي، يوم السبت، ان الجريمة التي ارتكبها الارهابيون في أهواز، هي استمرار لجرائم الدول العميلة لأميركا في المنطقة والتي تهدف زعزعة الامن في بلادنا.

وفي بيانه إثر حادث إطلاق النار الإرهابي خلال استعراض عسكري في أهواز (جنوب غرب ايران)، أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية بيانا جاء فيه: ان الحادث المؤسف باستشهاد جمع من مواطنينا الاعزاء في اهواز على يد الارهابيين العملاء، كشف مرة اخرى قسوة أعداء الشعب الايراني وخبثهم.

وأضاف سماحته في بيانه: ان هؤلاء العملاء قساة القلوب، الذين يطلقون النار على النساء والاطفال والابرياء، هم تابعون لنفس المتشدقين كذبا بحقوق الانسان.. إن قلوبهم الحاقدة لا يمكنها ان تتحمل تجلي الاقتدار الوطني في استعراض القوات المسلحة.

وتابع البيان: ان جرائم هؤلاء (الارهابيين) هي استمرار لمؤامرة الدول العميلة لأميركا في المنطقة والتي تهدف زعزعة الامن في بلادنا.. ورغم أنف الاعداء فإن الشعب الايراني سيواصل دربه بعزة وافتخار، وسيتغلب كما في السابق على كل الاعداء.

وقدم سماحة قائد الثورة التعازي واعرب مواساته مع أسر هؤلاء الشهداء، وتمنى لهم الصبر والسلوان، وعلو الدرجات للشهداء، وأوعز الى الاجهزة المسؤولة بأن تلاحق أذيال هؤلاء المجرمين بسرعة وبدقة، وأن تسلهم الى قبضة القضاء.