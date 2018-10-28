وزير الدفاع الايراني: هزيمة الارهابيين النهائية في سوريا باتت وشيكة

ونوه العميد حاتمي الى ما تقوم به امريكا على الصعيد الدولي بما فيها انتهاك القوانين الدولية وشن الحرب التجارية وانسحابها من الاتفاق النووي وكذلك من معاهدة باريس خلافا للنظام الدولي والامن العام في العالم.

شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي دعم الصين للحكومة السورية في الساحة الدولية بانه كان مؤثرا جدا، مؤكدا بان هزيمة الارهابيين النهائية في سوريا باتت وشيكة.

جاء ذلك خلال لقاء العميد حاتمي الذي يزور بكين حاليا، مع مساعد رئيس اللجنة المركزية العسكرية الصينية الفريق "جانغ يو شيا"، حيث جرى البحث حول التعاون الثنائي وقضايا المنطقة.

واشار العميد حاتمي الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية حول مكانة الصين في السياسة الخارجية الايرانية، واضاف ان العلاقات بين البلدين شهدت خلال الاعوام الاخيرة نموا وتطورا جيدا وان هذه المسيرة تحظى بطابع استراتيجي في المجال الدفاعي.

ونوه الى الاوضاع المعقدة والخطيرة التي تسود العالم، واضاف، انه وفي مثل هذه الاوضاع الخطيرة تحولت منطقة غرب اسيا الى احدى البؤر الرئيسية للازمة في العالم كما ان الارهابيين باعمالهم المتطرفة ودعواتهم الانفصالية التي تاتي بدعم من اطراف اجنبية قد ادوا الى تفاقم هذه الازمات.

واشار الى ان الارهابيين كانوا قد احتلوا نحو تسعين بالمائة من اراضي سوريا الا ان الشعب والحكومة والقوات المسلحة السورية والاصدقاء وهم ايران وروسيا وحزب الله قد تمكنوا من دحر الارهابيين بالتنسيق مع بعضهم بعضا.

واوضح بان دعم الصين لسوريا على الصعيد الدولي لعب دورا مؤثرا جدا واضاف، ان الارهابيين باتوا اليوم على اعتاب الهزيمة النهائية في سوريا.

ونوه العميد حاتمي الى ما تقوم به امريكا على الصعيد الدولي بما فيها انتهاك القوانين الدولية وشن الحرب التجارية وانسحابها من الاتفاق النووي وكذلك من معاهدة باريس خلافا للنظام الدولي والامن العام في العالم.

وتم في اللقاء البحث في التعاون الاقليمي بين ايران والصين بهدف ارساء اسس الامن والسلام والاستقرار، وتم التاكيد على ضرورة بذل الجهود من قبل القوات المسلحة في البلدين لتنفيذ البيان المشترك الشامل حول المشاركة الاستراتيجية في المجال الدفاعي.

وتطرق الجانبان الى محاور التعاون الدفاعي والعسكري، واكدا على تطوير ذلك عبر مواصلة المشاورات بينهما.

يذكر ان وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي وصل امس الاول الى الصين على رأس وفد دفاعي كبير تلبية لدعوة من نظيره الصيني.