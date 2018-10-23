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قاسمي: ادعاء نقل صواريخ باليستية ايرانية الى العراق مثير للسخرية

وكانت وكالة روريترز قد زعمت ان ايران قامت بتزويد بعض الجماعات العراقية بصواريح باليستية قصيرة المدى ، وتنوي كذلك التعاون مع هذه الجماعات لانتاج الصواريخ في العراق.
رمز الخبر: ۳۹۰۵۰
تأريخ النشر: 02 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: فند المتحدث باسم وزارة الخارجية "بهرام قاسمي" الادعاءت الاخيرة بنقل صواريخ باليستية من ايران الى العراق ووصفها بانها واهية وسخيفة ومثيرة للسخرية.

وقال قاسمي: ان ما تنشره بعض المراكز المعروفة وعدد من وسائل الاعلام حول نقل صواريخ ايرانية الى العراق، هو محض افتراء وكذب، ويهدف الى تخويف دول المنطقة، ويندرج في اطار سياسات التخويف من ايران، وهي اخبار زائفة ومثيرة للسخرية تستهدف فقط التأثير على علاقات ايران الخارجية وخاصة على العلاقات مع دول الجوار.

وكانت وكالة روريترز قد زعمت ان ايران قامت بتزويد بعض الجماعات العراقية بصواريح باليستية قصيرة المدى ، وتنوي كذلك التعاون مع هذه الجماعات لانتاج الصواريخ في العراق.

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