ظريف: على اوروبا القيام باجراءات عملية الى جانب التعهدات السياسية

شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ان على اوروبا القيام باجراءات عملية الى جانب التعهدات السياسية فيما يخص تنفيذ الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في تصريح للمراسلين على هامش الاجتماع المشترك بين وزارتي الخارجية والصحة اليوم السبت حول زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني "آليستر برت" الى طهران، لدينا محادثات دورية مع مختلف الدول، ونجري كذلك مع بريطانيا محادثات دورية على مستوى مساعدي وزير الخارجية ، وقببل عدة اشهر زار مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، لندن واجرى محادثات هناك.

وتابع قائلا: ان هذه المحادثات مدرجة على جدول الاعمال ويجري خلالها بحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية، ومن القضايا التي يتم بحثها مع بريطانيا باعتبارها احد الاعضاء الباقين من مجموعة 5+1 أي 4+1، تنفيذ الاتفاق النووي، وان أحد اهم القضايا كيفية التوصل الى المصادر المصرفية وبيع النفط.

واشار ظريف الى ان وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي قدموا مقترحاتهم لتنفيذ القضايا الآنفة الذكر.

وتابع قائلا: كما قلنا سابقا فان على الأوروبيين القيام باجراءات عملية الى جانب اعلان التزامهم السياسي ، والتي قد تكون مكلفة ايضا.

واضاف وزير الخارجية: بطبيعة الحال فان مختلف الدول اذا ارادت الاستفادة من فوائد الاتفاق النووي اذا كانت تعتقد ان هذا الاتفاق النووي انجازا هاما بالنسبة للاتفاق النووي، فانه يتعين عليها الاستعداد للحفاظ على هذا الانجاز، وهو ما قمت به ايضا الجمهورية الاسلامية الايرانية ودفعت الثمن المطلوب.

واردف قائلا: من الضروري ان يتخذ الاوروبيون وباقي الاعضاء الآخرون وأعضاء المجتمع الدولي، الاجراءات اللازمة في هذا المجال.