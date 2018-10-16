ظريف: الدعم الاوروبي بمبلغ 18 مليون يورو لايرتبط بالاتفاق النووي

"ان ما يقال انها مرتبطة بالاتفاق النووي هو كلام لاقيمة له، حيث من المقرر ان يتخذ الاتحاد الاوروبي عدة خطوات منها الحفاظ على مبيعات النفط الايراني وقنوات التبادل المصرفي ومازلنا ننتظرها".

شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان دعم الاتحاد الاوروبي لايران بمبلغ 18 مليون يورو لايرتبط بالاتفاق النووي وماتزال طهران تنتظر خطوات اوروبا.

وقال ظريف، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش ملتقى "تجاوز الازمة وتنمية ايران"، ان هذه الحزمة تشكل دعما للتواصل بين الطرفين ولا علاقة لها بالاتفاق النووي".

واضاف، "ان ما يقال انها مرتبطة بالاتفاق النووي هو كلام لاقيمة له، حيث من المقرر ان يتخذ الاتحاد الاوروبي عدة خطوات منها الحفاظ على مبيعات النفط الايراني وقنوات التبادل المصرفي ومازلنا ننتظرها".