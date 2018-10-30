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زعیم حركة أنصار الله: مقتل الصماد لن يمر دون محاسبة

وكان اسم الصماد في لائحة من أربعين مسؤولا في صفوف الحوثيين في اليمن أعلنتها السعودية، عارضة مكافآت مالية بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أحدهم.
رمز الخبر: ۳۸۱۳۱
تأريخ النشر: 24 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: توعد زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي بأن مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة “لن يمر دون محاسبة”.

وفي خطاب له في أعقاب إعلان الجماعة مقتل صالح الصماد في غارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في محافظة الحديدة غربي اليمن، حمّل الحوثي ما أسماها “قوى العدوان وعلى رأسها أميركا والسعودية مسؤولية قتل الصماد”.

وأضاف الحوثي أن “جريمة قتل صالح الصماد لن تحقق أي نتيجة لصالح قوى العدوان”. ودعا اليمنيين إلى المشاركة الفعالة في مراسم تشييع الصماد.

وأوضح الحوثي أن الصماد قُتل مع ستة من مرافقيه في غارة يوم الخميس الماضي في ضاحية البريهي جنوب مدينة الحديدة.

وفي أعقاب إعلان مقتل الصماد، أعلنت جماعة الحوثي تسمية مهدي المشاط رئيسا للمجلس السياسي خلفا له.

وكان اسم الصماد في لائحة من أربعين مسؤولا في صفوف الحوثيين في اليمن أعلنتها السعودية، عارضة مكافآت مالية بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أحدهم.

وصرّح الصماد في التاسع من أبريل/نيسان الجاري بأن الیمنیین سيدشنون خلال الفترة المقبلة مرحلة إطلاق صواريخ بالستية كل يوم باتجاه السعودية.

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