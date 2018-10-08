اعمال و ادعیه روز دوشنبه



1. دعاي روز دوشنبه‏:

بِسْمِ اللَّهِ ‏الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اَلْحَمْدُ للَّهِ‏ِ الَّذي‏ لَمْ يُشْهِدْ اَحَداً حينَ فَطَرَ السَّمواتِ وَ الْاَرْضَ وَلاَاتَّخَذَ مُعيناً حينَ‏بَرَءَ النَّسَماتِ لَمْ يُشارَكْ فِي الْإِلهِيَّةِ وَ لَمْ يُظاهَرْ فِي الْوَحْدانِيَّةِ كَلَّتِ الْاَلْسُنُ عَنْ‏غايَةِ صِفَتِهِ وَ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَ تَواضَعَتِ الْجَبابِرَةُ لِهَيْبَتِهِ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ‏لِخَشْيَتِهِ وَ انْقادَ كُلُّ عَظيمٍ لِعَظَمَتِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ مُتَواتِراً مُتَّسِقاً وَ مُتَوالِياً مُسْتَوْسِقاًثِقاً وَصَلَواتُهُ عَلي‏ رَسُولِهِ اَبَداً وَ سَلامُهُ دآئِماً سَرْمَداً اَللّهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ يَوْمي‏ هذاصَلاحاً وَ اَوْسَطَهُ فَلاحاً وَ آخِرَهُ نَجاحاً وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ اوَّلُهُ فَزَعٌ وَ اَوسَطُهُ‏جَزَعٌ وَ آخِرُهُ وَجَعٌ اَللّهُمَّ اِنّي‏ اَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتُهُ وَ كُلِّ وَعْدٍ وَعَدْتُهُ وَ كُلِ‏عَهْدٍ عاهَدْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَفِ بِهِ وَ اَسْئَلُكَ في‏ مَظالِمِ عِبادِكَ عِنْدي‏ فَاَيَّما عَبْدٍ مِنْ‏عَبيدِكَ اَوْ اَمَةٍ مِنْ اِمآئِكَ كانَتْ لَهُ قِبَلي‏ مَظْلِمَةٌ ظَلَمْتُها اِيَّاهُ في‏ نَفْسِهِ اَوْ في‏عِرْضِهِ اَوْ في‏ مالِهِ اَوْ في‏ اَهْلِهِ وَ وَلَدِهِ اَوْ غيبَةٌ اغْتَبْتُهُ بِها اَوْ تَحامُلٌ عَلَيْهِ بِمَيْلٍ اَوْهَويً اَوْ اَنَفَةٍ اَوْ حَمِيَّةٍ اَوْ رِيآءٍ اَوْ عَصَبِيَّةٍ غآئِباً كانَ اَوْ شاهِداً وَ حَيّاً كانَ اَوْ مَيِّتاًفَقَصُرَتْ يَدي‏ وَضاقَ وُسْعي‏ عَنْ رَدِّها اِلَيْهِ وَ الْتَحَلُّلِ مِنْهُ فَاَسْئَلُكَ يا مَنْ يَمْلِكُ‏الْحاجاتِ وَهِيَ مُسْتَجيبَةٌ لِمَشِيَّتِهِ وَ مُسْرِعَةٌ اِلي‏ اِرادَتِهِ اَنْ تُصَلِيَّ عَلي‏ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تُرْضِيَهُ عَنّي‏ بِما شِئْتَ وَ تَهَبَ لي‏ مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً اِنَّهُ لا تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ وَ لا تَضُرُّكَ الْمَوْهِبَةُ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ اَللّهُمَّ اَوْلِني‏ في‏ كُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِ‏نِعْمَتَيْنِ مِنْكَ ثِنْتَيْنِ سَعادَةً في‏ اَوَّلِهِ بِطاعَتِكَ وَ نِعْمَةً في‏ اخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يا مَنْ هُوَالْإِلهُ وَ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِواهُ!

سپاس از آنِ خدايي است كه احدي را گواه نياورد، هنگامي كه‏آسمان‏ها و زمين را بنياد كرد، و كمكي نگرفت، هنگامي كه مخلوقات‏و دَم‏زنان را آفريد، و هرگز در آفرينش و الهيّت، شريكي نگرفت، وكمك و پشتيباني در يگانگي نخواهد. زبان‏ها از غايت ستودنش، لال‏است و خِرَدها از ژرفِ معرفتش. و گردن كشان از هيبت و شكوهش‏فروتن شوند، و چهره‏ها از ترس او به زير، و هر بزرگي از عظمت او درمهار و مطيع. پس از آنِ توست سپاسي پياپي و رشته‏دار و دنباله‏داراستوار و پايدار، و رحمت‏هاي او بر فرستاده‏اش جاويد، و درودش تا هميشه و سرمد. بار خدايا! آغاز اين روزِ مرا صلاح و سعادت، وميانه‏اش را رستگاري و پايانش را كاميابي قرار ده؛ و پناه مي‏برم به تو ازروزي كه آغازش شيون و ميانه‏اش بي‏تابي و پايانش دردناكي باشد. بارخدايا! من آمرزش تو را خواهانم، از هر نذري كه كردم، و از هروعده‏اي كه دادم، و از هر عهد و پيماني كه بستم و گسستم و به آن وفانكردم؛ و از تو خواهانم اداي مظلمه‏هاي بندگانت را كه در عهده دارم،هر كدام از بندگانت يا كنيزانت كه حقّي در عهده‏ام دارند و بر آنها ستم‏كرده‏ام، در جان او يا آبرو يا مال يا عيال و فرزند يا پشت سر او بدگفته‏ام يا باري بر او نهاده‏ام از خواهش يا هوا و هوس يا سر بزرگي يارشك يا خودنمايي يا تعصّب، حضور دارد يا غايب است، و زنده‏است يا مرده، اكنون دستم نمي‏رسد و نمي‏توانم به او پرداخت كنم واز او حلاليّت جويم. از تو خواستارم، اي آن كه حوايج را داري و آنهااجابت‏پذير خواست تو هستند، و شتابان براي اراده تو، كه رحمت‏فرستي بر محمد و خاندانش، و او را از من راضي كني، به هر چه‏خواهي، و برايم از نزد خود، رحمت ببخشي؛ زيرا آمرزش از تونكاهد، و بخشش، تو را زيان نرساند، اي مهربان‏ترين مهربانان! بارخدايا! به من ببخش هر روز دوشنبه، دو نعمت از خود، جفت. درآغازش خوش بختي و فرمانبرداري خودت، و پايانش نعمت آمرزش‏تو باشد، اي كسي كه اوست معبود، و آمرزنده گناه، جز او مفقود!

2. زيارت امام حسن (ع):

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ رَبِّ الْعالَمينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ‏اَلسَّلامُ، عَلَيْكَ يَا بْنَ فاطِمَةَالزَّهْرآءِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حَبيبَ‏اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياصِفْوَةَاللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَمينَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يانُورَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا صِراطَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا بَيانَ حُكْمِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ‏يا ناصِرَ دينِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا السَّيِدُ الزَّكِيُّ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْبَرُّ الْوَفِيُ‏اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْقآئِمُ الْأَمينُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ‏اَيُّهَاالْعالِمُ بِالتَّأْويلِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْهادِي الْمَهْدِيُّ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الطَّاهِرُ الزَّكِيُّ اَلسَّلامُ‏عَلَيْكَ‏اَيُّهَا التَّقِيُ‏النَّقِيُّ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالْحَقُّ الْحَقيقُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ‏اَيُّهَاالشَّهيدُالصِّدّيقُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ‏وَبَرَكاتُهُ

درود بر تو اي فرزند رسول پروردگار جهانيان! درود بر تو اي پسراميرالمؤمنان! درود بر تو اي پسر فاطمه زهرا! دورد بر تو اي حبيب‏خدا! درود بر تو اي برگزيده خدا! درود بر تو اي امين خدا! درود بر تواي حجّت خدا! درود بر تو اي نور خدا! درود بر تو اي راه خدا! درودبر تو اي بيان حكم خدا! درود بر تو اي ياور دين خدا! درود بر تو اي‏قائم استوار! درود بر تو اي داناي تأويل! درود بر تو اي رهبر رهياب!درود بر تو اي پاك پاكيزه! درود بر تو اي پرهيزگار پاك‏دامن! درود بر تواي حقّ محقّق! درود بر تو اي شهيد صدّيق، درود بر تو اي ابا محمّد، حسن بن علي و رحمت خدا و بركاتش!

3. زيارت امام حسين (ع):

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ‏يَا بْنَ سَيِّدَةِ نِسآءِ الْعالَمينَ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَقَمْتَ الصَّلوةَ وَ آتَيْتَ الزَّكوةَ وَاَمَرْتَ‏بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً وَجاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‏حَتّي‏ اَتيكَ الْيَقينُ فَعَلَيْكَ السَّلامُ مِنّي‏ ما بَقيتُ وَبَقِيَ‏اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَعَلي‏ آلِ بَيْتِكَ‏الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ اَنَا يا مَوْلايَ‏مَوْليً لَكَ وَلِآلِ بَيْتِكَ سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَحَرْبٌ‏لِمَنْ حارَبَكُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَجَهْرِكُمْ وَظاهِرِكُمْ وَباطِنِكُمْ لَعَنَ اللَّهُ اَعْدآئَكُمْ مِنَ‏الْأَوَّلينَ وَالْأخِرينَ وَاَنَا اَبْرَءُ اِلَي اللَّهِ تَعالي‏ مِنْهُمْ يا مَوْلايَ يا اَبا مُحَمَّدٍ يا مَوْلايَ‏يا اَبا عَبْدِ اللَّهِ هذا يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَهُوَ يَوْمُكُماوَ بِاسْمِكُما وَاَنَا فيهِ ضَيْفُكُمافَاَضيفاني‏ وَاَحْسِنا ضِيافَتي‏ فَنِعْمَ مَنِ اسْتُضيفَ بِهِ اَنْتُما وَاَنَا فيهِ مِنْ جِوارِكُمافَاَجيراني‏ فَاِنَّكُما مَأْمُورانِ بِالضِّيافَةِ وَالْإِجارَةِ فَصَلَّي اللَّهُ عَلَيْكُما وَآلِكُمَاالطَّيِّبينَ.

درود بر تو اي پسرِ رسول خدا! درود بر تو اي پسر امير مؤمنان! درودبر تو اي پسر سرور زنان عالم! گواهي مي‏دهم كه تو بر پا داشتي نمازرا، و زكات را دادي، و امر به معروف كردي، و از منكر باز داشتي، وپرستيدي خدا را با اخلاص، و جهاد كردي در راه خدا به سزاواري تابه حقّ و يقين رسيدي. بر تو باد درودِ من تا هستم و شب و روزهست، و بر خاندان پاك و پاكيزه‏ات. اي سرورم! من وابسته تو وخاندانت هستم. سلامت جوي هر كسي هستم كه تسليم شماست، ونبرد كنم با كساني كه با شما نبرد كنند. معتقدم به راز شما و آشكار شماو عيان شما و نهان شما. لعنت خدا بر دشمنان شما از اوّلين و آخرين!و من به سوي خداي تعالي‏ بيزاري مي‏جويم از آنها، اي مولايم اي ابامحمد! اي مولايم اي ابو عبدا للَّه! امروز، دوشنبه است و روزشماست و به نام شماست و من در آن، مهمان شما هستم، مرا مهمان‏كنيد و خوب مهماني كنيد. چه خوب مهماني شود كسي كه شماميزبانش باشيد، و من در آن پناهنده شمايم. مرا پناه دهيد؛ زيرا شمامأموربه مهمان نوازي و پناه دادن هستيد، درود خدا بر شما و خاندان‏شما كه پاك‏اند!

4. روزه گرفتن‏ از سيره پيامبر (ص) اين بود كه روزهاي دوشنبه و پنج شنبه روزه مي‏گرفت. و مي‏فرمود: در روز دوشنبه و پنج‏شنبه، رفتار انسان عرضه مي‏شود و من دوست‏دارم كارهايم در حال روزه عرضه شود.

5. زيارت اهل قبور

6. تسبيح مخصوص روز دوشنبه‏:

بِسْمِ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ سُبْحانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ الْجَوَادِ، سُبْحانَ الْكَريمِ الأكْرَمِ، سُبْحانَ الْبَصيرِ العَلِيمِ،سُبْحانَ الْسَمِيعُ الْواسِعِ، سُبْحانَ اللَّهِ عَلي‏ اِقْبالِ النَّهارِ واِقْبالِ اللَّيْلِ، سُبْحانَ اللَّهِ عَلي‏ اِدْبارِ النَّهارِ اِدْبارِاللَّيْلِ، لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ فِي آناءَ اللَّيْلِ آناءَالنَّهارِ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمَجْدُ وَالْعَظَمةُ وَالْكِبرِيآءُ مَعَ كُلِّ نَفَسٍ وَكُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَكُلِّ لَمْحَةٍ سَبَقت في‏ عِلْمِهِ، سُبْحانَكَ عَدَدَ ذلِكَ، سُبْحانَكَ زِنَةِ ذلِكَ‏وَمَا أحْصَي‏ كِتابُكَ، سُبْحانَكَ زِنَةَ عَرْشِكَ، سُبْحانَكَ سُبْحانَكَ سُبْحانَ رَبِّنَا ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ، سُبْحانَ رَبِّنَا تَسْبِيحاً كَمَا يَنْبَغِيِ لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَ عِزِّجَلالِهِ، سُبْحانَ رَبِّنَا تَسْبِيحاً مُقَدَّساً مُزَكَيًّ كَذلِكَ تَعَالي‏ رَبُّنَا، سُبْحانَ الْحَيِ‏الْحَلِيمِ، سُبْحانَ الَّذِي كَتَبَ عَلَي‏ نَفْسِهِ الْرَّحْمَةَ، سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ ادَمَ وَأَخرَجَنَامِنْ صُلْبِهِ، سُبْحانَ الَّذِي يُحْيِي الْأَمْواتَ وَيُمِيتُ الْأَحْياءَ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَلِيمٌ‏لَايَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ رَقِيبٌ لَايَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ جَوَادٌ لَايَبْخَلُ، سُبْحانَ‏مَنْ هُوَ عَلِيمٌ لَايَجْهَلُ، سُبْحانَ مَنْ جَلَّ ثَنَآؤُهُ وَلَهُ الْمِدْحِةُ الْبَالِغَةُ فِي جَمِيعِ مَايُثْنَي عَلَيْهِ مِنَ الْمَجْدِ، سُبْحانَ اللَّهِ الحَكِيمِ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي‏ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَالِهِ‏وَسَلَّمَ.