اعمال و ادعیه روز دوشنبه

1. دعاي روز دوشنبه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ للَّهِِ الَّذي لَمْ يُشْهِدْ اَحَداً حينَ فَطَرَ السَّمواتِ وَ الْاَرْضَ وَلاَاتَّخَذَ مُعيناً حينَبَرَءَ النَّسَماتِ لَمْ يُشارَكْ فِي الْإِلهِيَّةِ وَ لَمْ يُظاهَرْ فِي الْوَحْدانِيَّةِ كَلَّتِ الْاَلْسُنُ عَنْغايَةِ صِفَتِهِ وَ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَ تَواضَعَتِ الْجَبابِرَةُ لِهَيْبَتِهِ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُلِخَشْيَتِهِ وَ انْقادَ كُلُّ عَظيمٍ لِعَظَمَتِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ مُتَواتِراً مُتَّسِقاً وَ مُتَوالِياً مُسْتَوْسِقاًثِقاً وَصَلَواتُهُ عَلي رَسُولِهِ اَبَداً وَ سَلامُهُ دآئِماً سَرْمَداً اَللّهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ يَوْمي هذاصَلاحاً وَ اَوْسَطَهُ فَلاحاً وَ آخِرَهُ نَجاحاً وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ اوَّلُهُ فَزَعٌ وَ اَوسَطُهُجَزَعٌ وَ آخِرُهُ وَجَعٌ اَللّهُمَّ اِنّي اَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتُهُ وَ كُلِّ وَعْدٍ وَعَدْتُهُ وَ كُلِعَهْدٍ عاهَدْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَفِ بِهِ وَ اَسْئَلُكَ في مَظالِمِ عِبادِكَ عِنْدي فَاَيَّما عَبْدٍ مِنْعَبيدِكَ اَوْ اَمَةٍ مِنْ اِمآئِكَ كانَتْ لَهُ قِبَلي مَظْلِمَةٌ ظَلَمْتُها اِيَّاهُ في نَفْسِهِ اَوْ فيعِرْضِهِ اَوْ في مالِهِ اَوْ في اَهْلِهِ وَ وَلَدِهِ اَوْ غيبَةٌ اغْتَبْتُهُ بِها اَوْ تَحامُلٌ عَلَيْهِ بِمَيْلٍ اَوْهَويً اَوْ اَنَفَةٍ اَوْ حَمِيَّةٍ اَوْ رِيآءٍ اَوْ عَصَبِيَّةٍ غآئِباً كانَ اَوْ شاهِداً وَ حَيّاً كانَ اَوْ مَيِّتاًفَقَصُرَتْ يَدي وَضاقَ وُسْعي عَنْ رَدِّها اِلَيْهِ وَ الْتَحَلُّلِ مِنْهُ فَاَسْئَلُكَ يا مَنْ يَمْلِكُالْحاجاتِ وَهِيَ مُسْتَجيبَةٌ لِمَشِيَّتِهِ وَ مُسْرِعَةٌ اِلي اِرادَتِهِ اَنْ تُصَلِيَّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تُرْضِيَهُ عَنّي بِما شِئْتَ وَ تَهَبَ لي مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً اِنَّهُ لا تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ وَ لا تَضُرُّكَ الْمَوْهِبَةُ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ اَللّهُمَّ اَوْلِني في كُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِنِعْمَتَيْنِ مِنْكَ ثِنْتَيْنِ سَعادَةً في اَوَّلِهِ بِطاعَتِكَ وَ نِعْمَةً في اخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يا مَنْ هُوَالْإِلهُ وَ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِواهُ!
سپاس از آنِ خدايي است كه احدي را گواه نياورد، هنگامي كهآسمانها و زمين را بنياد كرد، و كمكي نگرفت، هنگامي كه مخلوقاتو دَمزنان را آفريد، و هرگز در آفرينش و الهيّت، شريكي نگرفت، وكمك و پشتيباني در يگانگي نخواهد. زبانها از غايت ستودنش، لالاست و خِرَدها از ژرفِ معرفتش. و گردن كشان از هيبت و شكوهشفروتن شوند، و چهرهها از ترس او به زير، و هر بزرگي از عظمت او درمهار و مطيع. پس از آنِ توست سپاسي پياپي و رشتهدار و دنبالهداراستوار و پايدار، و رحمتهاي او بر فرستادهاش جاويد، و درودش تا هميشه و سرمد. بار خدايا! آغاز اين روزِ مرا صلاح و سعادت، وميانهاش را رستگاري و پايانش را كاميابي قرار ده؛ و پناه ميبرم به تو ازروزي كه آغازش شيون و ميانهاش بيتابي و پايانش دردناكي باشد. بارخدايا! من آمرزش تو را خواهانم، از هر نذري كه كردم، و از هروعدهاي كه دادم، و از هر عهد و پيماني كه بستم و گسستم و به آن وفانكردم؛ و از تو خواهانم اداي مظلمههاي بندگانت را كه در عهده دارم،هر كدام از بندگانت يا كنيزانت كه حقّي در عهدهام دارند و بر آنها ستمكردهام، در جان او يا آبرو يا مال يا عيال و فرزند يا پشت سر او بدگفتهام يا باري بر او نهادهام از خواهش يا هوا و هوس يا سر بزرگي يارشك يا خودنمايي يا تعصّب، حضور دارد يا غايب است، و زندهاست يا مرده، اكنون دستم نميرسد و نميتوانم به او پرداخت كنم واز او حلاليّت جويم. از تو خواستارم، اي آن كه حوايج را داري و آنهااجابتپذير خواست تو هستند، و شتابان براي اراده تو، كه رحمتفرستي بر محمد و خاندانش، و او را از من راضي كني، به هر چهخواهي، و برايم از نزد خود، رحمت ببخشي؛ زيرا آمرزش از تونكاهد، و بخشش، تو را زيان نرساند، اي مهربانترين مهربانان! بارخدايا! به من ببخش هر روز دوشنبه، دو نعمت از خود، جفت. درآغازش خوش بختي و فرمانبرداري خودت، و پايانش نعمت آمرزشتو باشد، اي كسي كه اوست معبود، و آمرزنده گناه، جز او مفقود!
2. زيارت امام حسن (ع):
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ رَبِّ الْعالَمينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَاَلسَّلامُ، عَلَيْكَ يَا بْنَ فاطِمَةَالزَّهْرآءِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حَبيبَاللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياصِفْوَةَاللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَمينَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يانُورَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا صِراطَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا بَيانَ حُكْمِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَيا ناصِرَ دينِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا السَّيِدُ الزَّكِيُّ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْبَرُّ الْوَفِيُاَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْقآئِمُ الْأَمينُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَاَيُّهَاالْعالِمُ بِالتَّأْويلِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْهادِي الْمَهْدِيُّ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الطَّاهِرُ الزَّكِيُّ اَلسَّلامُعَلَيْكَاَيُّهَا التَّقِيُالنَّقِيُّ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالْحَقُّ الْحَقيقُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَاَيُّهَاالشَّهيدُالصِّدّيقُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِوَبَرَكاتُهُ
درود بر تو اي فرزند رسول پروردگار جهانيان! درود بر تو اي پسراميرالمؤمنان! درود بر تو اي پسر فاطمه زهرا! دورد بر تو اي حبيبخدا! درود بر تو اي برگزيده خدا! درود بر تو اي امين خدا! درود بر تواي حجّت خدا! درود بر تو اي نور خدا! درود بر تو اي راه خدا! درودبر تو اي بيان حكم خدا! درود بر تو اي ياور دين خدا! درود بر تو ايقائم استوار! درود بر تو اي داناي تأويل! درود بر تو اي رهبر رهياب!درود بر تو اي پاك پاكيزه! درود بر تو اي پرهيزگار پاكدامن! درود بر تواي حقّ محقّق! درود بر تو اي شهيد صدّيق، درود بر تو اي ابا محمّد، حسن بن علي و رحمت خدا و بركاتش!
3. زيارت امام حسين (ع):
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَيَا بْنَ سَيِّدَةِ نِسآءِ الْعالَمينَ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَقَمْتَ الصَّلوةَ وَ آتَيْتَ الزَّكوةَ وَاَمَرْتَبِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً وَجاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِحَتّي اَتيكَ الْيَقينُ فَعَلَيْكَ السَّلامُ مِنّي ما بَقيتُ وَبَقِيَاللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَعَلي آلِ بَيْتِكَالطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ اَنَا يا مَوْلايَمَوْليً لَكَ وَلِآلِ بَيْتِكَ سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَحَرْبٌلِمَنْ حارَبَكُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَجَهْرِكُمْ وَظاهِرِكُمْ وَباطِنِكُمْ لَعَنَ اللَّهُ اَعْدآئَكُمْ مِنَالْأَوَّلينَ وَالْأخِرينَ وَاَنَا اَبْرَءُ اِلَي اللَّهِ تَعالي مِنْهُمْ يا مَوْلايَ يا اَبا مُحَمَّدٍ يا مَوْلايَيا اَبا عَبْدِ اللَّهِ هذا يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَهُوَ يَوْمُكُماوَ بِاسْمِكُما وَاَنَا فيهِ ضَيْفُكُمافَاَضيفاني وَاَحْسِنا ضِيافَتي فَنِعْمَ مَنِ اسْتُضيفَ بِهِ اَنْتُما وَاَنَا فيهِ مِنْ جِوارِكُمافَاَجيراني فَاِنَّكُما مَأْمُورانِ بِالضِّيافَةِ وَالْإِجارَةِ فَصَلَّي اللَّهُ عَلَيْكُما وَآلِكُمَاالطَّيِّبينَ.
درود بر تو اي پسرِ رسول خدا! درود بر تو اي پسر امير مؤمنان! درودبر تو اي پسر سرور زنان عالم! گواهي ميدهم كه تو بر پا داشتي نمازرا، و زكات را دادي، و امر به معروف كردي، و از منكر باز داشتي، وپرستيدي خدا را با اخلاص، و جهاد كردي در راه خدا به سزاواري تابه حقّ و يقين رسيدي. بر تو باد درودِ من تا هستم و شب و روزهست، و بر خاندان پاك و پاكيزهات. اي سرورم! من وابسته تو وخاندانت هستم. سلامت جوي هر كسي هستم كه تسليم شماست، ونبرد كنم با كساني كه با شما نبرد كنند. معتقدم به راز شما و آشكار شماو عيان شما و نهان شما. لعنت خدا بر دشمنان شما از اوّلين و آخرين!و من به سوي خداي تعالي بيزاري ميجويم از آنها، اي مولايم اي ابامحمد! اي مولايم اي ابو عبدا للَّه! امروز، دوشنبه است و روزشماست و به نام شماست و من در آن، مهمان شما هستم، مرا مهمانكنيد و خوب مهماني كنيد. چه خوب مهماني شود كسي كه شماميزبانش باشيد، و من در آن پناهنده شمايم. مرا پناه دهيد؛ زيرا شمامأموربه مهمان نوازي و پناه دادن هستيد، درود خدا بر شما و خاندانشما كه پاكاند!
4. روزه گرفتن از سيره پيامبر (ص) اين بود كه روزهاي دوشنبه و پنج شنبه روزه ميگرفت. و ميفرمود: در روز دوشنبه و پنجشنبه، رفتار انسان عرضه ميشود و من دوستدارم كارهايم در حال روزه عرضه شود.
5. زيارت اهل قبور
6. تسبيح مخصوص روز دوشنبه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ الْجَوَادِ، سُبْحانَ الْكَريمِ الأكْرَمِ، سُبْحانَ الْبَصيرِ العَلِيمِ،سُبْحانَ الْسَمِيعُ الْواسِعِ، سُبْحانَ اللَّهِ عَلي اِقْبالِ النَّهارِ واِقْبالِ اللَّيْلِ، سُبْحانَ اللَّهِ عَلي اِدْبارِ النَّهارِ اِدْبارِاللَّيْلِ، لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ فِي آناءَ اللَّيْلِ آناءَالنَّهارِ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمَجْدُ وَالْعَظَمةُ وَالْكِبرِيآءُ مَعَ كُلِّ نَفَسٍ وَكُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَكُلِّ لَمْحَةٍ سَبَقت في عِلْمِهِ، سُبْحانَكَ عَدَدَ ذلِكَ، سُبْحانَكَ زِنَةِ ذلِكَوَمَا أحْصَي كِتابُكَ، سُبْحانَكَ زِنَةَ عَرْشِكَ، سُبْحانَكَ سُبْحانَكَ سُبْحانَ رَبِّنَا ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ، سُبْحانَ رَبِّنَا تَسْبِيحاً كَمَا يَنْبَغِيِ لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَ عِزِّجَلالِهِ، سُبْحانَ رَبِّنَا تَسْبِيحاً مُقَدَّساً مُزَكَيًّ كَذلِكَ تَعَالي رَبُّنَا، سُبْحانَ الْحَيِالْحَلِيمِ، سُبْحانَ الَّذِي كَتَبَ عَلَي نَفْسِهِ الْرَّحْمَةَ، سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ ادَمَ وَأَخرَجَنَامِنْ صُلْبِهِ، سُبْحانَ الَّذِي يُحْيِي الْأَمْواتَ وَيُمِيتُ الْأَحْياءَ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَلِيمٌلَايَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ رَقِيبٌ لَايَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ جَوَادٌ لَايَبْخَلُ، سُبْحانَمَنْ هُوَ عَلِيمٌ لَايَجْهَلُ، سُبْحانَ مَنْ جَلَّ ثَنَآؤُهُ وَلَهُ الْمِدْحِةُ الْبَالِغَةُ فِي جَمِيعِ مَايُثْنَي عَلَيْهِ مِنَ الْمَجْدِ، سُبْحانَ اللَّهِ الحَكِيمِ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَالِهِوَسَلَّمَ.
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