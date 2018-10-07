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اعمال روز یکشنبه

اعمال روز یکشنبه
کد خبر: ۸۴۰۳۲۴
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۵۴ 07 October 2018

1. دعاي روز يكشنبه:

‏ بِسْمِ اللَّهِ ‏الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الَّذي‏ لا اَرْجُو اِلاَّ فَضْلَهُ وَ لا اَخْشي‏ اِلاَّ عَدْلَهُ وَ لا اَعْتَمِدُ اِلاَّ قَوْلَهُ وَ لااُمْسِكُ اِلاَّ بِحَبْلِهِ بِكَ اَسْتَجيرُ يا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضْوانِ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوانِ وَمِنْ‏غِيَرِ الزَّمانِ وَ تَواتُرِ الْأَحْزانِ وَ طَوارِقِ الْحَدَثانِ وَ مِنِ انْقِضآءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّاَهُّبِ‏وَ الْعُدَّةِ وَ اِيَّاكَ اَسْتَرْشِدُ لِما فيهِ الصَّلاحُ وَ الاِْصْلاحُ وَ بِكَ اَسْتَعينُ فيما يَقْتَرِنُ بِهِ‏النَّجاحُ وَ الْإِنْجاحُ وَ اِيَّاكَ اَرْغَبُ في‏ لِباسِ الْعافِيَةِ وَتَمامِها وَ شُمُولِ‏السَّلامَةِ وَدَوامِها وَ اَعُوذُ بِكَ يا رَبِّ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطينِ وَ اَحْتَرِزُ بِسُلْطانِكَ مِنْ جَوْرِالسَّلاطينِ فَتَقَبَّلْ ما كانَ مِنْ صَلوتي‏ وَصَوْمي‏ وَ اجْعَلْ غَدي‏ وَ ما بَعْدَهُ اَفْضَلَ‏مِنْ ساعَتي‏ وَ يَوْمي‏ وَ اَعِزَّني‏ في‏ عَشيرَتي‏ وَ قَوْمي‏ وَ احْفَظْني‏ في‏ يَقْظَتي‏ وَ نَوْمي‏ فَاَنْتَ اللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ اَللّهُمَّ اِنّي‏ اَبْرَءُ اِلَيْكَ في‏يَوْمي‏ هذا وَ ما بَعْدَهُ مِنَ الْاحادِ مِنَ الشِّرْكِ وَ الْإِلْحادِ وَ اُخْلِصُ لَكَ دُعآئي‏ تَعَرُّضاًلِلْإِجابَةِ وَ اُقيمُ عَلي‏ طاعَتِكَ رَجآءً لِلْإِثابَةِ فَصَلِّ عَلي‏ مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ الدَّاعي‏اِلي‏ حَقِّكَ وَاَعِزَّني‏ بِعِزِّكَ الَّذي‏ لايُضامُ وَ احْفَظْني‏ بِعَيْنِكَ الَّتي‏ لا تَنامُ وَ اخْتِمْ‏بِالاِنْقِطاعِ اِلَيْكَ اَمْري‏ وَ بِالْمَغْفِرَةِ عُمْري‏ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ!

به نام خدايي كه اميد ندارم جز به فضل او، و نترسم جز از عدل و دادخواهي او، و اعتماد ندارم، مگر به گفته او، و تمسّك نكنم، مگر به رشته او. به تو پناه مي‏برم اي صاحب گذشت و رضوان، از ظلم ودشمني و از دگرگوني‏هاي دوران، و پي‏درپي بودن احزان و از حوادث ناگوار، و از گذشت عُمر پيش از آمادگي و توشه‏گيري. به تو راه مي‏جويم به سوي آنچه صلاح است و صلاح انديش؛ و به تو ياري مي‏جويم در آنچه مايه كاميابي و كامروا ساختن است؛ و به تو مايل‏هستم كه مرا لباس عافيت و تن درستي كامل بپوشاني، و فراگيري‏سلامت و داوامش را؛ و به تو پناه آرم اي پروردگار، از نيرنگ‏هاي پنهاني شياطين، و سپر گيرم با سلطه و قدرت تو از ستمِ شاهان. پس بپذير آنچه بوده است از نمازم و روزه‏ام، و بگردان فردايم را و پس ازآن را برتر از اين ساعتم و اين روزم، و عزيزم گردان در ميان خويشان وقوم خودم، و حفظ كن مرا در بيداري و خوابم. تو اي خدا، بهترين نگه دارنده‏اي، و تو مهربان‏ترينِ مهربانان هستي. بار خدايا! من تبرئه و بيزاري مي‏جويم در اين روز و يكشنبه‏هايِ بعد، از شرك و ناشايسته‏ها و بت‏پرستي و بي‏ديني، و خالص مي‏گردانم براي تو دعايم را براي دريافت اجابت، و مي‏ايستم بر اطاعت تو به اميد پاداش و ثواب. پس‏درود فرست بر محمّد كه بهترين خَلق توست و دعوت كننده به سوي حقّانيت توست، و مرا عزيز دار به عزّت خودت كه ستم ناپذير است، و حفظ كن مرا به ديده خودت كه خواب نگيرد.به پايان رسان كارم رابا بُريدگي از ديگران، و عمرم را به آمرزش و معرفت خودت ختم كن.

 

2. زيارت حضرت علي (ع):

اَلسَّلامُ عَلَي الشَّجَرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَالدَّوْحَةِ الْهاشِمِيَّةِ الْمُضيئَةِ الْمُثْمِرَةِ بِالنَّبُوَّةِ الْمُونِقَةِبِالْإِمامَةِ وَعَلي‏ ضَجيعَيْكَ آدَمَ وَنُوحٍ عَلَيْهِمَا السَّلامُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلي‏ اَهْلِ‏بَيْتِكَ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَ عَلَي الْمَلائِكَةِ الْمُحْدِقينَ بِكَ وَالْحآفّينَ‏بِقَبْرِكَ يا مَوْلايَ يا اَميرَ الْمُوْمِنينَ هذا يَوْمُ الْأَحَدِ وَهُوَ يَوْمُكَ وَبِاسْمِكَ وَاَنَاضَيْفُكَ فيهِ وَ جارُكَ فَاَضِفْني‏ يا مَوْلايَ وَاَجِرْني‏ فَاِنَّكَ كَريمٌ تُحِبُّ الضِّيافَةَ وَمَأْمُورٌ بِالْإِجارَةِ فَافْعَلْ ما رَغِبْتُ اِلَيْكَ فيهِ وَرَجَوْتُهُ مِنْكَ بِمَنْزِلَتِكَ وَ آلِ بَيْتِكَ‏عِنْدَاللَّهِ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَكُمْ وَبِحَقِّ ابْنِ عَمِّكَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّي‏اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمْ اَجْمَعينَ!

درود بر شجره نبويّه و گُلبن هاشميّه (آل هاشم)، درخشان و بارور به‏نبوّت، و خرّم به امامت، و بر دو هم جوار قبرت: آدم و نوح - كه بر آنان‏درود باد. درود بر تو و بر خاندانت كه پاك و پاكيزه‏اند. درود بر تو و بر فرشتگان اطراف تو و فرشتگان دور قبرت. اي مولايم، اي اميرمؤمنان! اين روز، يكشنبه است و روز توست و به نام توست و من درآن، مهمان تو و پناهنده به توام. پس بپذير مرا اي مولايم و پناه ده؛زيرا تو كريم هستي، مهمان را دوست داري و دستور داري به پناه‏دادن. پس به جا آور آنچه كه به سوي تو در آن مايل هستم و اميدآن را از تو دارم، به مقام خود و خاندانت نزد خدا و مقام خدا نزد شما و به‏حقّ پسر عمّت رسول خدا - كه درود خدا بر او و خاندان او باد - و برهمه ايشان دورد باد!

 

3. زيارت حضرت فاطمه (س):

اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ الَّذي‏ خَلَقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرَةً اَنَا لَكِ‏مُصَدِّقٌ صابِرٌ عَلي‏ ما اَتي‏ بِهِ اَبُوكِ وَوَصِيُّهُ صَلَواتُ‏اللَّهِ عَلَيْهِما وَاَنَا اَسْئَلُكِ اِنْ‏كُنْتُ صَدَّقْتُكِ اِلاَّ اَلْحَقْتِني‏ بِتَصْديقي‏ لَهُما لِتُسَرَّ نَفْسي‏ فَاشْهَدي‏ اَنّي‏ ظاهِرٌبِوَِلايَتِكِ وَ وَِلايَةِ آلِ بَيْتِكِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعينَ.

درود بر تو اي آزموده شده. خدايي كه تو را آفريد، دريافت كه در اين‏آزمايش، شكيبايي. من به تو ايمان دارم و صابرم بر آنچه پدرت ووصّي او آوردند - كه درود خدا بر ايشان باد و من از تو مي‏خواهم،چون كه به تو ايمان دارم كه توفيق تصديق آنها را يابم تا دل شاد گردم.گواه باش كه من به ولايت تو و ولايت خاندانت - كه درود خدا برايشان باد - دل گرم هستم.

 

4. زيارت ديگر حضرت فاطمه (س):

اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مُمْتَحَنَةُ اِمْتَحَنَكِ الَّذي‏ خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ وَكُنْتِ لِما امْتَحَنَكِ‏بِه‏ صابِرَةً وَنَحْنُ لَكِ اَولِيآءُ مُصَدِّقُونَ وَلِكُلِّ ما اَتي‏ بِهِ اَبُوكِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ‏وَسَلَّمَ وَاَتي‏ بِهِ وَصِيُّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مُسَلِّمُونَ وَ نَحْنُ نَسْئَلُكَ اَللّهُمَّ اِذْ كُنَّامُصَدِّقينَ لَهُمْ اَنْ تُلْحِقَنا بِتَصْديقِنا بِالدَّرَجَةِ الْعالِيَةِ لِنُبَشِّرَ اَنْفُسَنا بِاَنَّا قَدْ طَهُرْنابِوَلايَتِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ.

درود بر تو اي آزموده شده. آزمودت خدايي كه تو را آفريد، پيش از آن‏كه تو را بيافريند، و تو را در آنچه امتحان كرد، شكيبا يافت؛ و مادوستان ايمان آورنده به شما و به هر چه كه پدرت آورده هستيم، و هرچه كه وصّي او آورده - كه درود بر او باد قبول داريم، و ما درخواست‏مي‏كنيم. بار خدايا! كه چون ما مؤمن به آنها هستيم ما را به سبب اين‏ايمان، به درجه بلند برساني تا خود را مژده دهيم كه ما پاك شديم به‏ولايت ايشان كه سلام خدا بر ايشان باد.

 

5. تسبيح مخصوص روز يكشنبه‏:

بِسْمِ اللَّهِ ‏الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ سُبْحانَ مَنْ مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، سُبْحانَ مَنْ يَغشَي الْأَبَدَ نُورُهُ، سُبْحانَ مَنْ أَشْرَقَ‏كُلَّ شَيْ‏ءٍ ضَوْءُهُ، سُبْحانَ مَنْ يُدانُ بِدِينِهِ كُلُّ دِينٍ وَلا يَدَانُ بِغَيْرِ دِينِهِ، سُبْحانَ‏مَنْ قَدَرَ بِقُدْرَتِهِ كُلِّ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ قَدْرَهُ، سُبْحانَ مَنْ لَا يُوصَفُ عِلْمُهُ، سُبْحانَ‏مَنْ لَا يَعْتَدِي عَلَي‏ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، سُبْحانَ مَنْ لَا يَأْخُذُ أَهْلَ الْأَرْضِ بِأَلْوَانِ‏الْعَذَابِ، سُبْحانَ مَنْ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلي‏ خَزَائِنِ الْقُلُوبِ،سُبْحانَ مَنْ يُحْصِي عَدَدَ الذُّنُوبِ، سُبْحانَ مَنْ لَا يَخْفَي‏ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي‏الْأَرْضِ وَلَا فِي‏السَّمَآءِ، سُبْحانَ رَبِّيَ الْوَدُودِ، سُبْحانَ الْفَرْدِ الْوِتْرِ، سُبْحانَ‏الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ.

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