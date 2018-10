نابودی تابلوی 1.2 میلیون دلاری بنکسی در حراج

پس از آنکه تابلوی «دختر و بادکنک / Girl With Balloon» اثر «بنکسی / Banksy» در حراج «ساتبیز / Sotheby's» یک میلیون و دویست هزار میلیون دلار چکش خورد، به یک باره نیمه پایینی نقاشی به صورت اتوماتیک از قاب خارج شد و ریش ریش شد؛ به گونه‌ای که انگار با دستگاه کاغذ خورد کن، خورد شده است! بنکسی با انتشار این جمله «تمایل به نابودی نیز یک خواست خلاقانه است / The urge to destroy is also a creative urge» که آن را پیکاسو منتسب کرده اما در واقع متعلق به میخائیل باکونین هنرمند آنارشیست روس است، ویدیو پشت صحنه ساخت قاب نابودگر تابلو را منتشر کرده است. برخی مجموعه داران گفته‌اند، حالا این تابلو ارزشی بیش از یک میلیون و دویست هزار دلار دارد! این تصاویر را در تابناک می‌بینید.