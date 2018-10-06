اعمال و ادعیه روز شنبه

1. دعاي روز شنبه:

‏ بِسْمِ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ بِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةُ الْمُعْتَصِمينَ وَ مَقالَةُِ الْمُتَحَرِّزينَ وَ اَعُوذُ بِاللَّهِ تَعالي‏ مِنْ جَوْرِ الْجآئِرينَ‏وَ كَيْدِ الْحاسِدينَ وَ بَغْيِ الظَّالِمينَ وَ اَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحامِدينَ اَللّهُمَّ اَنْتَ الْواحِدُبِلا شَريكٍ وَ الْمَلِكُ بِلا تَمْليكٍ لا تُضادُّ في‏ حُكْمِكَ وَ لا تُنازَعُ في‏ مُلْكِكَ اَسْئَلُكَ اَنْ‏تُصَلِّيَ عَلي‏ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ اَنْ تُوزِعَني‏ مِنْ شُكْرِ نُعْماكَ ما تَبْلُغُ بي‏ غايَةَ رِضاكَ وَ اَنْ تُعينَني‏ عَلي‏ طاعَتِكَ وَلُزُومِ عِبادَتِكَ وَاسْتِحْقاقِ مَثُوبَتِكَ بِلُطْفِ عِنايَتِكَ وَ تَرْحَمَني‏ بِصَدّي‏ عَنْ مَعاصيكَ ما اَحْيَيْتَني‏ وَتُوَفِّقَني‏ لِما يَنْفَعُني‏ ما اَبْقَيْتَني‏ وَ اَنْ تَشْرَحَ بِكِتابِكَ صَدْري‏ وَ تَحُطَّ بِتِلاوَتِهِ وِزْري‏ وَ تَمْنَحَنِي السَّلامَةَ في‏ ديني‏ وَ نَفْسي‏ وَلاتُوحِشَ بي‏ اَهْلَ اُنْسي‏ وَ تُتِمَّ اِحْسانَكَ فيما بَقِيَ مِنْ عُمْري‏ كَما اَحْسَنْتَ‏فيما مَضي‏ مِنْهُ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ!

به نام خدا، كلمه پناهندگان، و گفتار پناه گيرندگان؛ و پناه مي‏برم به خداي بزرگ از ستم ظالمان و نيرنگ حسودان و ظلم ظالمان؛ و سپاس مي‏گويم او را برتر از سپاس سپاسگزاران. بار خدايا! تويي تنها بدون شريك و پادشاه بدون تمليك. ضدّيت نشود با حكم تو، و نزاع نشود در مُلك تو. از تو خواهم كه درود فرستي بر محمّد، بنده تو و فرستاده تو و به من بدهي از سپاسگزاري نعمت‏هايت آنچه كه بدان، مرا به نهايت رضايت و خشنودي خودت برساني، و اين كه كمك كني رضايت و خشنودي خودت برساني، و اين كه كمك كني مرا بر طاعت و فرمانبري خودت و ملازم بودن به عبادت و بندگي‏ات و شايستگي براي ثواب و پاداش تو به وسيله لطف و عنايت خودت؛ و رحم كني بر من كه مرا بازداري از گناهانت و عنايت خودت؛ و رحم كني بر من كه مرا بازداري از گناهانت تا زنده‏ام، و توفيقم دهي به آنچه سودم رساند تا عمرم دهي، و اين كه به كتاب خودت سينه‏ام را گشايش دهي، و به وسيله خواندن قرآن، گناهم را بريزي، و ببخشي به من سلامتي را در دين و جانم، و اين كه هراسناك نكني از من، اهل انس مرا، و تمام كني احسان خودت را در باقي مانده عمرم، چنانچه احسان كردي در گذشته آن،اي مهربان‏ترينِ مهربانان!

2. زيارت پيامبر اكرم (ص):

بِسْمِ اللَّهِ ‏الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُهُ وَاَنَّكَ مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللَّهِ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسالاتِ رَبِّكَ وَنَصَحْتَ لِاُمَّتِكَ وَجاهَدْتَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِوَاَدَّيْتَ الَّذي‏ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ وَاَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنينَ وَغَلَظْتَ عَلَي الْكافِرينَ وَعَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتّي‏ اَتيكَ اليَقينُ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ اشَرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمينَ اَلْحَمْدُ للَّهِ‏ِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالضَّلالِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي‏ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ صَلَواتِكَ وَصَلَواتِ مَلائِكَتِكَ وَاَنْبِيآئِكَ الْمُرْسَلينَ وَعِبادِكَ الصَّالِحينَ وَاَهْلِ السَّمواتِ وَ الْأَرَضينَ وَمَنْ سَبَّحَ لَكَ يا رَبَّ الْعالَمينَ مِنَ‏الْأَوَّلينَ‏وَالْاخِرينَ عَلي‏ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَاَمينِكَ وَنَجِيبِكَ وَحَبيبِكَ وَصَفِيِّكَ وَ صِفْوَتِكَ وَخآصَّتِكَ وَخالِصَتِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ‏خَلْقِكَ وَاَعْطِهِ الْفَضْلَ وَ الْفَضيلَةَ وَالْوَسيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقاماً مَحَمْوُداً يَغْبِطُهُ بِهِ‏الْأَوَّلُونَ وَالْاخِرُونَ اَللّهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جآؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحيماً اِلهي‏ فَقَدْ اَتَيْتُ نَبِيَّكَ مُسْتَغْفِراً تآئِباً مِنْ ذُنُوبي‏ فَصَلِّ عَلي‏ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ اْغِفْرها لي‏ يا سَيِّدَنا اَتَوَجَّهُ بِكَ وَبِاَهْلِ بَيْتِكَ اِلَي‏اللَّه تَعالي‏ رَبِّكَ وَرَبّي‏ لِيَغْفِرَ لي‏ پس سه مرتبه بگو اِنَّا للَّهِ‏ِ وَاِنَّا اِلَيْهِ راجِعُونَ پس بگو اُصِبْنا بِكَ يا حَبيبَ قُلُوبِنا فَما اَعْظَمَ‏الْمُصيبَةَ بِكَ حيَْثُ انْقَطَعَ عَنَّا الْوَحْيُ وَحَيْثُ فَقَدْناكَ فَاِنَّا للَّهِ‏ِ وَاِنَّا اِلَيْهِ راجِعُونَ يا سَيِّدَنا يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلي‏ آلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرينَ هذا يَوْمُ السَّبْتِ وَهُوَ يَوْمُكَ وَاَنَا فيهِ ضَيْفُكَ وَجارُكَ فَاَضِفْني‏ وَاَجِرْني‏ فَاِنَّكَ كَريمٌ تُحِبُّ الضِّيافَةَ وَمَأْمُورٌ بِالْإِجارَةِ فَاَضِفْني‏ وَاَحْسِنْ ضِيافَتي‏ وَاَجِرْنا وَاَحْسِنْ اِجارَتَنا بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ عِنْدَكَ وَعِنْدَ آلِ بَيْتِكَ وَبِمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَهُ وَبِما اسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ عِلْمِهِ فَاِنَّهُ اَكْرَمُ الْأَكْرَمينَ!

شهادت مي‏دهم كه خدايي جز خداي يگانه نيست، شريكي براي او نيست؛ و گواهي مي‏دهم كه تو رسول او هستي، و تو محمّد، فرزند عبداللَّه هستي؛ و گواهي مي‏دهم كه تو رسانيدي پيام‏هاي پروردگارت را، و اندرز دادي امنيّت را، و جهاد كردي در راه خدا به حكمت و پند نيكو، و ادا كردي آنچه به عهده‏ات بود از حقّ؛ و تو به مؤمنان، مهرباني و بر كافران، سختگيري؛ و بندگي كردي خدا را با اخلاص، تا يقين برايت آمد و خدا تو را به اشرف مقام مكرّمان رسانيد. سپاس خدا را كه ما را به وسيله تو از شرك و گمراهي رها ساخت. بار خدايا!درود فرست بر محمّد و آل او؛ و مقرّر فرما درودهاي خود و درودهاي فرشتگان پيامبران و رسولان و بندگان شايسته خودت را و اهل آسمان‏ها و زمين‏ها و هر كه تو را تسبيح گويد، اي پروردگار جهانيان، از اوّلين و آخرين، بر محمّد، بنده‏ات و رسولت و پيامبرت و امين خودت و نجيبت و دوستت و برگزيده‏ات و بنده پاك و مخصوص درگاهت و خاصّ و خالص تو و بهترين از خَلقت؛ و عطا كن به او برتري و فضيلت و وسيله شفاعت و درجه بلند، و برسان او را به مقام ستوده‏اي كه رشك برند. بر او اوّلين و آخرين. خدايا! تو گفته‏اي اگر آنها گاهي كه بر خود ستم مي‏كردند، نزد تو مي‏آمدند و از تو آمرزش مي‏خواستند و رسول هم آمرزش آنها را مي‏خواست، هر آينه، خدا را بسيار توبه‏پذير و مهربان، مي‏يافتند. خدايا! من براي توبه و آمرزش از گناه، نزد پيغمبرت آمدم. پس رحمت فرست بر محمّد و آلش، و گناهانم را بيامرز. اي سرور ما! رو به تو دارم و به خاندان تو و به سوي خداي تعالي‏ روم كه پرودرگار تو و پروردگار من است تا بيامرزد مرا. سپس سه مرتبه بگو: ما از خداييم و به سوي او برمي‏گرديم. پس بگو: سوگوار توايم اي حبيب دل‏هاي ما! چه اندازه بزرگ است سوگواري بر تو كه وحي از ما بُريده شد و تو را از دست داديم. پس به درستي كه ما از خداييم و به سوي او برمي‏گرديم. اي سرور ما، اي رسول خدا، صلوات و درود خدا بر تو خاندان پاك تو! امروز، شنبه است و آن، روز توست و من در آن، مهمان تو هستم و پناهنده توام. پس مهمان نوازي كن و مرا پناه دادن هستي. مهمان نوازي‏ام كن و خوب پذيرايي‏ام كن، و پناهم بده و خوب نگهداري‏ام كن به منزلتِ خدا نزد تو و نزد خاندانت، و به مقامي كه نزد او داريد، و به آن علمي كه به شما سپرده؛ زيرا او كريم‏ترينِ كريمان است.

3. حضور بر مزار شهدا در روايتي آمده است كه حضرت زهرا(س)، روزهاي شنبه صبح بر مزار شهدا حاضر مي‏شد.

4. خواندن سوره‏هاي اخلاص، ناس و فلق

5. تسبيحِ مخصوص اين روز:

بِسْمِ اللَّهِ ‏الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ سُبْحانَ الإِلهِ الْحَقِّ سُبْحانَ القابِضِ الْباسِطِ، سُبْحانَ الضَّآرَّ النَّافِعِ، سُبْحانَ القاضِي بِالحَقِّ، سُبْحانَهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحانَ العَلِيِّ الْأَعْلَي‏، سُبْحانَ مَنْ عَلا فِي الاهَوَآءِ، سُبْحانَهُ وَتَعالي‏، سُبْحانَ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ، سُبْحانَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، سُبْحانَ الْغَنِيِّ الْحَمِيدِ، سُبْحانَ‏الْخالِقِ الْبارِئ، سُبْحانَ الرَّفِيعِ الْأَعْلَي‏، سُبْحانَ الْعَظِيمِ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ هكَذَا وَلاا هكَذَا يَكُونُ غَيْرُهُ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ لِرَبِّيَ الْحَيَّ الْحَلِيمِ،سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دَآئِمٌ لَا يَسْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قَآئِمٌ لَايَلْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ غَنِيٌّ لَايَفْتَقِرُ،سُبْحانَ مَنْ تَوَاضَعَ كُلُ شَيْ‏ءٍ لِعَظَمَتِهِ، سُبْحانَ مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعِزَّتِهِ، سُبْحانَ مَنِ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِقُدْرَتِهِ، سُبْحانَ مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِمُلْكِهِ، سُبْحانَ مَنِ انْقَادَتْ لَهُ الْأُمُورُ بِأَزِمَتِّهَا.