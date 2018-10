«لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش‌یافته: خارج از سایه‌ها / Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows» یک فیلم در سبک اکشن کمدی علمی–تخیلی به کارگردانی دیو گرین، و نویسندگی جاش اپل‌بام و آندره نِمک است که بر اساس شخصیت‌های کتاب کامیک لاک‌پشت‌های نینجا ساخته شده است. این فیلم دنباله‌ای بر فیلم لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش‌یافته محصول سال 2014 به شمار می‌رود. مگان فاکس، استیون امل، ویلیام فیکنر، ویل آرنت، لورا لینی، برایان تی و تایلر پری در این فیلم مقابل دوربین لولا کاروالو بازی کردند. پشت صحنه ساخت این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.