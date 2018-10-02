ادعیه و اعمال روز سه شنبه

1. دعاي روز سه شنبه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ للَّهِِ وَ الْحَمْدُ حَقُّهُ كَما يَسْتَحِقُّهُ حَمْداً كَثيراً وَ اَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسي اِنَالنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ ما رَحِمَ رَبّي وَ اَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ الَّذي يَزيدُنيذَنْباً اِلي ذَنْبي وَ اَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فاجِرٍ وَ سُلْطانٍ جآئِرٍ وَ عَدُوٍّ قاهِرٍ اَللّهُمَاجْعَلْني مِنْ جُنْدِكَ فَاِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْغالِبُونَ وَ اجْعَلْني مِنْ حِزْبِكَ فَاِنَّ حِزْبَكَ هُمُالْمُفْلِحُونَ وَ اجْعَلْني مِنْ اَوْلِيآئِكَ فَاِنَّ اَوْلِيآئَكَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَاَللّهُمَّ اَصْلِحْ لي ديني فَاِنَّهُ عِصْمَةُ اَمْري وَ اَصْلِحْ لي اخِرَتي فَاِنَّها دارُ مَقَرّي وَاِلَيْها مِنْ مُجاوَرَةِ اللِّئامِ مَفَرّي وَ اجْعَلِ الْحَيوةَ زِيادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ وَ الْوَفاةَراحَةً لي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَللّهُمَّ صَلِّ عَليمُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيّينَ وَ تَمامِ عِدَّةِ الْمُرْسَلينَوَ عَلي آلِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ وَاَصْحابِهِ الْمُنْتَجَبينَ وَ هَبْ لي فِي الثُّلَثآءِ ثَلاثاً لاتَدَعْ لي ذَنْباً اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَ لا غَمّاً اِلاَّ اَذْهَبْتَهُ وَ لا عَدُوّاً اِلاَّ دَفَعْتَهُ بِبِسْمِاللَّهِ خَيْرِالْأَسْمآءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَ السَّمآءِ اَسْتَدْفِعُ كُلَّ مَكْرُوهٍ اَوَّلُهُ سَخَطُهُ وَاَسْتَجْلِبُ كُلَّ مَحْبُوبٍ اَوَّلُهُ رِضاهُ فَاخْتِمْ لي مِنْكَ بِالْغُفْرانِ يا وَلِيَّ الْإِحْسانِ !
سپاس از آنِ خداست و سپاس حقّ اوست، چنانچه شايسته سپاسفراوان است. پناه ميبرم به او از شرّ نفس امّاره كه نفس امّاره، بسياروادار به بدي كند مگر آن كه مهر ورزد پروردگارم، و پناه برم به او از شرّشيطان كه ميخواهد گناه بر گناهم افزايد، و به او حفظ خود جويم ازهر جبّار نابكار و پادشاه ستمكار و دشمن قهّار. بار خدايا! قرارم دِه ازلشكر خود، زيرا لشكر تو پيروزند، و قرارم ده از حزب خود، كه حزبتو همان رستگارانند، و قرارم دِه از دوستانت، كه دوستانت ترسيندارند و اندوهي در دل ندارند. بار خدايا! اصلاح كن دينم را كهنگهدارِ شأن من است، و اصلاح كن برايم آخرتم را كه خانه پايدار مناست، و آن گريزگاه من از مجاورت فرومايگان است، و قرار دِهزندگيام را مايه فزوني بر خير، و مرگم را آسايش من از هر شرّي. بار خدايا! رحمت فرست بر محمّد، خاتم پيغمبران و مكمّل شمارهرسولان و بر خاندانش كه از پاكان و پاكنژادانند، و بر يارانبرگزيدهاش؛ و ببخش مرا در اين روز سهشنبه، سه چيز. مگذار برايمگناهي، مگر كه آن را بيامرزي، و مگذار اندوهي، مگر اين كه ببري آنرا، و دشمني مگذار، مگر اين كه دفع نمايي آن را به وسيله نام خدا كهبهترين نامهاست. من به نام خدا پروردگار زمين و آسمان، ميخواهمدفع هر بدياي را كه آغازش خشم اوست، و جلب ميكنم هردلخواهي را كه اوّلش رضاي اوست. پس سرانجام مرا آمرزش قرار ده،اي وليّ احسان!
2. زيارت امام سجاد، امام باقر و امام صادق (ع):
اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا خُزَّانَ عِلْمِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا تَراجِمَةَ وَحْيِ اللَّهِ، اَلسَّلامُعَلَيْكُمْ يا اَئِمَّةَ الْهُدي، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَعْلامَ التُّقي، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَوْلادَرَسُولِ اللَّهِ اَنَا عارِفٌ بِحَقِّكُمْ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ مُعادٍ لِأَعْدآئِكُمْ مُوالٍ لِأَوْلِيآئِكُمْبِاَبي اَنْتُمْ وَاُمّي صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَللَّهُمَّ اِنّي اَتَوالي آخِرَهُمْ كَما تَوالَيْتُ اَوَّلَهُمْوَاَبْرَءُ مِنْ كُلِّ وَليجَةٍ دُونَهُمْ وَ اَكْفُرُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاللّاتِ وَالْعُزّي صَلَواتُاللَّهِ عَلَيْكُمْ يا مَوالِيَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدَ الْعابِدينَ وَسُلالَةَالْوَصِيّينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا باقِرَ عِلْمِ النَّبِيّينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا صادِقاً مُصَدَّقاً فِيالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ يا مَوالِيَّ هذا يَوْمُكُمْ وَهُوَ يَوْمُ الثُّلَثآءِ وَاَنَا فيهِ ضَيْفٌ لَكُمْوَمُسْتَجيرٌ بِكُمْ فَاَضيفُوني وَاَجيرُوني بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ عِنْدَكُمْ وَآلِ بَيْتِكُمُ الطَّيِّبينَالطَّاهِرينَ
درود بر شما اي خازنان دانش خدا! درود بر شما اي مترجمان وحيخدا! درود بر شما اي ائمه هدي! درود بر شما اي نشانههاي روشنتقوا! درود بر شما اي فرزندان رسول خدا! من به حقّ شما عارف، و بهمقام شما بينا، و دشمنِ دشمنان شما، و دوستِ دوستان شمايم. پدرو مادرم به قربان شما! درود خدا بر شما! بار خدايا! من دوست باشمآخرِ آنهارا چنانچه دوست باشم اوّلِ آنها را، و بيزارم از هر همدمي جزآنها، و كافرم به هر بت و طاغوت و لات و عزّي. درود خدا بر شما ايسروران من و رحمت خدا و بركاتش! و درود بر تو اي سيّد عابدان ونژاد وصيّان! درود بر تو اي شكافنده علم پيغمبران! درود بر تو ايصادق مصّدق در گفتار و كردا! سروران من! امروز، روزِ شماست و آن،روزِ سهشنبه است و من در آن، مهمان شما هستم و پناهنده به شما.مرا بنوازيد و در پناه گيريد، به مقام خدا نزد شما و خاندانتان كه پاك وپاكيزهاند!
3. تسبيح مخصوص روز سه شنبه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَ مَنْ هُوَ في عُلُوِّهِ دانٍ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ في دُنُوِّهِ عالٍ، سُبْحانَ مَنْ هُوَفي اِشْراقِهِ مُنيرٌ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ في سُلْطانِهِ قَوِيٌّ، سُبْحانَ الْحَلِيمِ جَميلَ،سُبْحانَ الْغِنَيِّ الْحَمِيدِ، سُبْحانَ الْوَاسِعِ الْعَلِيِّ، سُبْحانَ اللَّهِ وَتَعَالي، سُبْحانَ مَنْريَكْشِفُ الْضُرَّ وَهُوَ الْدَّآئِمُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ الْقَدِيمُ، سُبْحانَ مَنْ عَلَافِي الْهَواءِ،سُبْحانَ الْحَيِّ الرَّفِيعِ، سُبْحانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، سُبْحانَ الدَّآئِمِ الْبَاقِي الَّذِي لَايَزُولُ، سُبْحانَ الَّذِي لَاتَنْقُصُ خَزَآئِنُهُ، سُبْحانَ مَنْ لَا يَنْفَدُمَا عِنْدَهُ، سُبْحانَ مَنْلَا تَبِيدُ مَعَالِمُهُ، سُبْحانَ مَنْ لَايُشَاوِرُ فِي أَمْرِهِ أَحَداً، سُبْحانَ مَنْ لَا الهَ غَيْرُهُ. سُبْحانَ اللَّهِ الْعَظِيم، سُبْحانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُبِينِ،سُبْحانَ ذِي الجَلالِ الْبَاذِخِ الَعَظِيمِ، سُبْحانَ ذِي الجَلالِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ، سُبْحانَ مَنْهُوَ فِي عُلُوِّهِ دَانٍ وَفِي دُنوِّهِ عَالٍ وَ في اِشْراقِهِ مُنيرٌ وَ في سُلْطانِهِ قَوِيٌّ، وَفِيمُلْكِهِ دَآئِمِ، وَصَلَّي اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ سَيِّدَنا مُحَمَّدٍ نَبِيَّهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ.
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