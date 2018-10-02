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ادعیه و اعمال روز سه شنبه

ادعیه و اعمال روز سه شنبه
کد خبر: ۸۳۸۹۷۴
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۰ 02 October 2018

1. دعاي روز سه‏ شنبه:

بِسْمِ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اَلْحَمْدُ للَّهِ‏ِ وَ الْحَمْدُ حَقُّهُ كَما يَسْتَحِقُّهُ حَمْداً كَثيراً وَ اَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسي‏ اِنَ‏النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ ما رَحِمَ رَبّي‏ وَ اَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ الَّذي‏ يَزيدُني‏ذَنْباً اِلي‏ ذَنْبي‏ وَ اَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فاجِرٍ وَ سُلْطانٍ جآئِرٍ وَ عَدُوٍّ قاهِرٍ اَللّهُمَ‏اجْعَلْني‏ مِنْ جُنْدِكَ فَاِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْغالِبُونَ وَ اجْعَلْني‏ مِنْ حِزْبِكَ فَاِنَّ حِزْبَكَ هُمُ‏الْمُفْلِحُونَ وَ اجْعَلْني‏ مِنْ اَوْلِيآئِكَ فَاِنَّ اَوْلِيآئَكَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‏اَللّهُمَّ اَصْلِحْ لي‏ ديني‏ فَاِنَّهُ عِصْمَةُ اَمْري‏ وَ اَصْلِحْ لي‏ اخِرَتي‏ فَاِنَّها دارُ مَقَرّي‏ وَاِلَيْها مِنْ مُجاوَرَةِ اللِّئامِ مَفَرّي‏ وَ اجْعَلِ الْحَيوةَ زِيادَةً لي‏ في‏ كُلِّ خَيْرٍ وَ الْوَفاةَراحَةً لي‏ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي‏مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيّينَ وَ تَمامِ عِدَّةِ الْمُرْسَلينَ‏وَ عَلي‏ آلِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ وَاَصْحابِهِ الْمُنْتَجَبينَ وَ هَبْ لي‏ فِي الثُّلَثآءِ ثَلاثاً لاتَدَعْ لي‏ ذَنْباً اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَ لا غَمّاً اِلاَّ اَذْهَبْتَهُ وَ لا عَدُوّاً اِلاَّ دَفَعْتَهُ بِبِسْمِ‏اللَّهِ خَيْرِالْأَسْمآءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَ السَّمآءِ اَسْتَدْفِعُ كُلَّ مَكْرُوهٍ اَوَّلُهُ سَخَطُهُ وَاَسْتَجْلِبُ كُلَّ مَحْبُوبٍ اَوَّلُهُ رِضاهُ فَاخْتِمْ لي‏ مِنْكَ بِالْغُفْرانِ يا وَلِيَّ الْإِحْسانِ !

سپاس از آنِ خداست و سپاس حقّ اوست، چنانچه شايسته سپاس‏فراوان است. پناه مي‏برم به او از شرّ نفس امّاره كه نفس امّاره، بسياروادار به بدي كند مگر آن كه مهر ورزد پروردگارم، و پناه برم به او از شرّشيطان كه مي‏خواهد گناه بر گناهم افزايد، و به او حفظ خود جويم ازهر جبّار نابكار و پادشاه ستمكار و دشمن قهّار. بار خدايا! قرارم دِه ازلشكر خود، زيرا لشكر تو پيروزند، و قرارم ده از حزب خود، كه حزب‏تو همان رستگارانند، و قرارم دِه از دوستانت، كه دوستانت ترسي‏ندارند و اندوهي در دل ندارند. بار خدايا! اصلاح كن دينم را كه‏نگهدارِ شأن من است، و اصلاح كن برايم آخرتم را كه خانه پايدار من‏است، و آن گريزگاه من از مجاورت فرومايگان است، و قرار دِه‏زندگي‏ام را مايه فزوني بر خير، و مرگم را آسايش من از هر شرّي. بار خدايا! رحمت فرست بر محمّد، خاتم پيغمبران و مكمّل شماره‏رسولان و بر خاندانش كه از پاكان و پاك‏نژادانند، و بر ياران‏برگزيده‏اش؛ و ببخش مرا در اين روز سه‏شنبه، سه چيز. مگذار برايم‏گناهي، مگر كه آن را بيامرزي، و مگذار اندوهي، مگر اين كه ببري آن‏را، و دشمني مگذار، مگر اين كه دفع نمايي آن را به وسيله نام خدا كه‏بهترين نام‏هاست. من به نام خدا پروردگار زمين و آسمان، مي‏خواهم‏دفع هر بدي‏اي را كه آغازش خشم اوست، و جلب مي‏كنم هردلخواهي را كه اوّلش رضاي اوست. پس سرانجام مرا آمرزش قرار ده،اي وليّ احسان!

 

2. زيارت امام سجاد، امام باقر و امام صادق (ع):

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا خُزَّانَ عِلْمِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا تَراجِمَةَ وَحْيِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ‏عَلَيْكُمْ يا اَئِمَّةَ الْهُدي‏، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَعْلامَ التُّقي‏، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَوْلادَرَسُولِ اللَّهِ اَنَا عارِفٌ بِحَقِّكُمْ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ مُعادٍ لِأَعْدآئِكُمْ مُوالٍ لِأَوْلِيآئِكُمْ‏بِاَبي‏ اَنْتُمْ وَاُمّي‏ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَللَّهُمَّ اِنّي‏ اَتَوالي‏ آخِرَهُمْ كَما تَوالَيْتُ اَوَّلَهُمْ‏وَاَبْرَءُ مِنْ كُلِّ وَليجَةٍ دُونَهُمْ وَ اَكْفُرُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاللّاتِ وَالْعُزّي‏ صَلَواتُ‏اللَّهِ عَلَيْكُمْ يا مَوالِيَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدَ الْعابِدينَ وَسُلالَةَالْوَصِيّينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا باقِرَ عِلْمِ النَّبِيّينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا صادِقاً مُصَدَّقاً فِي‏الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ يا مَوالِيَّ هذا يَوْمُكُمْ وَهُوَ يَوْمُ الثُّلَثآءِ وَاَنَا فيهِ ضَيْفٌ لَكُمْ‏وَمُسْتَجيرٌ بِكُمْ فَاَضيفُوني‏ وَاَجيرُوني‏ بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ عِنْدَكُمْ وَآلِ بَيْتِكُمُ الطَّيِّبينَ‏الطَّاهِرينَ

درود بر شما اي خازنان دانش خدا! درود بر شما اي مترجمان وحي‏خدا! درود بر شما اي ائمه هدي‏! درود بر شما اي نشانه‏هاي روشن‏تقوا! درود بر شما اي فرزندان رسول خدا! من به حقّ شما عارف، و به‏مقام شما بينا، و دشمنِ دشمنان شما، و دوستِ دوستان شمايم. پدرو مادرم به قربان شما! درود خدا بر شما! بار خدايا! من دوست باشم‏آخرِ آنهارا چنانچه دوست باشم اوّلِ آنها را، و بيزارم از هر همدمي جزآنها، و كافرم به هر بت و طاغوت و لات و عزّي‏. درود خدا بر شما اي‏سروران من و رحمت خدا و بركاتش! و درود بر تو اي سيّد عابدان ونژاد وصيّان! درود بر تو اي شكافنده علم پيغمبران! درود بر تو اي‏صادق مصّدق در گفتار و كردا! سروران من! امروز، روزِ شماست و آن،روزِ سه‏شنبه است و من در آن، مهمان شما هستم و پناهنده به شما.مرا بنوازيد و در پناه گيريد، به مقام خدا نزد شما و خاندانتان كه پاك وپاكيزه‏اند!

 

3. تسبيح مخصوص روز سه ‏شنبه‏:

بِسْمِ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ سُبْحانَ مَنْ هُوَ في‏ عُلُوِّهِ دانٍ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ في‏ دُنُوِّهِ عالٍ، سُبْحانَ مَنْ هُوَفي‏ اِشْراقِهِ مُنيرٌ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ في‏ سُلْطانِهِ قَوِيٌّ، سُبْحانَ الْحَلِيمِ جَميلَ،سُبْحانَ الْغِنَيِّ الْحَمِيدِ، سُبْحانَ الْوَاسِعِ الْعَلِيِّ، سُبْحانَ اللَّهِ وَتَعَالي‏، سُبْحانَ مَنْريَكْشِفُ الْضُرَّ وَهُوَ الْدَّآئِمُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ الْقَدِيمُ، سُبْحانَ مَنْ عَلَافِي الْهَواءِ،سُبْحانَ الْحَيِّ الرَّفِيعِ، سُبْحانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، سُبْحانَ الدَّآئِمِ الْبَاقِي الَّذِي لَايَزُولُ، سُبْحانَ الَّذِي لَاتَنْقُصُ خَزَآئِنُهُ، سُبْحانَ مَنْ لَا يَنْفَدُمَا عِنْدَهُ، سُبْحانَ مَنْ‏لَا تَبِيدُ مَعَالِمُهُ، سُبْحانَ مَنْ لَايُشَاوِرُ فِي أَمْرِهِ أَحَداً، سُبْحانَ مَنْ لَا الهَ غَيْرُهُ. سُبْحانَ اللَّهِ الْعَظِيم، سُبْحانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُبِينِ،سُبْحانَ ذِي الجَلالِ الْبَاذِخِ الَعَظِيمِ، سُبْحانَ ذِي الجَلالِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ، سُبْحانَ مَنْ‏هُوَ فِي عُلُوِّهِ دَانٍ وَفِي دُنوِّهِ عَالٍ وَ في‏ اِشْراقِهِ مُنيرٌ وَ في‏ سُلْطانِهِ قَوِيٌّ، وَفِي‏مُلْكِهِ دَآئِمِ، وَصَلَّي اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ سَيِّدَنا مُحَمَّدٍ نَبِيَّهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ.

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