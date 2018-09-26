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ادعیه و اعمال روز چهارشنبه

ادعیه و اعمال روز چهارشنبه
کد خبر: ۸۳۷۱۳۰
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۹ 26 September 2018

1. دعاي روز چهارشنبه:

‏ بِسْمِ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اَلْحَمْدُ للَّهِ‏ِ الَّذي‏ جَعَلَ اللَّيْلَ لِباساً وَ النَّوْمَ سُباتاً وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً لَكَ الْحَمْدُاَنْ بَعَثْتَني‏ مِنْ مَرْقَدي‏ وَ لَوْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَداً حَمْداً دائِماً لا يَنْقَطِعُ اَبَداً وَ لايُحْصي‏ لَهُ الْخَلائِقُ عَدَداً اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْ خَلَقْتَ فَسَوَّيْتَ وَقَدَّرْتَ وَ قَضَيْتَ‏وَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ وَ اَمْرَضْتَ وَ شَفَيْتَ وَ عافَيْتَ وَ اَبْلَيْتَ وَعَلَي الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَعَلَي الْمُلْكِ احْتَوَيْتَ اَدْعُوكَ دُعآءَ مَنْ ضَعُفَتْ وَسيلَتُهُ وَ انْقَطَعَتْ حيلَتُهُ وَ اقْتَرَبَ‏اَجَلُهُ وَ تَداني‏ فِي الدُّنْيا اَمَلُهُ وَ اشْتَدَّتْ اِلي‏ رَحْمَتِكَ فاقَتُهُ وَ عَظُمَتْ لِتَفْريطِهِ‏حَسْرَتُهُ وَ كَثُرَتْ زَلَّتُهُ وَ عَثْرَتُهُ وَخَلُصَتْ لِوَجْهِكَ تَوْبَتُهُ فَصَلِّ عَلي‏ مُحَمَّدٍ خاتَمِ‏النَّبِيّينَ وَ عَلي‏ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ وَ ارْزُقْني‏ شَفاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لا تَحْرِمْني‏ صُحْبَتَهُ اِنَّك اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ اَللّهُمَّ اقْضِ لي‏ فِي‏الْأَرْبَعآءِ اَرْبَعاً اِجْعَلْ قُوَّتي‏ في‏ طاعَتِكَ وَ نَشاطي‏ في‏ عِبادَتِكَ وَ رَغْبَتي‏ في‏ثَوابِكَ وَزُهْدي‏ فيما يُوجِبُ لي‏ اَليمَ عِقابِكَ اِنَّكَ لَطيفٌ لِما تَشآءُ.

سپاس از آنِ خدايي است كه شب را جامه و خواب را سبب آسودگي‏ساخته و روز را براي تكاپو نهاده.از آنِ توست سپاس كه مرا ازخوابگاهم برانگيختي، و اگر خواسته بودي، خواب مرا ابدي‏مي‏ساختي. سپاس آفريدي و سازمان دادي و مقررّ كردي و گذراندي‏و ميراندي و زنده كردي و بيمار نمودي و درمان كردي و بِه ساختي و گرفتار كردي و بر عرش، استواري و بر سلطنت، پايدار. بخوانمت،چون كسي كه وسيله‏اش سُست است و چاره‏اش گسسته و كسي كه‏مرگش نزديك شده و آرزويش در دنيا گريبانگير او شده و به رحمتت‏سخت نيازمند است و بزرگ است براي تقصيرش حسرت او، و بسياراست لغزش و افتش (خطايش)، و براي خاطر تو توبه كار است.رحمت فرست بر محمّد، خاتم پيغمبران و بر خاندان پاك‏وپاكيزه‏اش، و روزي كن بر من شفاعتش را - كه درود خدا بر او و خاندانش - و دريغ مدار از من صحبتش را؛ زيرا تو مهربان‏ترينِ‏مهرباناني. خدايا! برآور برآيم در اين روز چهارشنبه، چهار حاجت را:نيرويم را صرف طاعت خود كن، و نشاطم را در عبادت خود، ورغبتم را در ثوابِ خودت نِه، و بي‏ميلي‏ام را بدان چه مايه عذاب‏دردناك توست؛زيرا تو بدان چه خواهي، لطف كننده‏اي.

 

2. زيارت امام كاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادي (ع):

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَوْلِيآءَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا حُجَجَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا نُورَ اللَّهِ‏في‏ ضُلماتِ الْأَرْضِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَلي‏ آلِ بَيْتِكُمُ الطَّيِّبينَ‏الطَّاهِرينَ بِاَبي‏ اَنْتُمْ وَاُمّي‏ لَقَدْ عَبَدْتُمُ اللَّهَ مُخْلِصينَ وَجاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‏حَتّي‏ اَتيكُمُ الْيَقينُ فَلَعَنَ اللَّهُ اَعْدآئَكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَجَمْعَينَ وَاَنَا اَبْرَءُ مَوْلايَ‏يا اَبا اِبْراهيمَ مُوسَي بْنَ جَعْفَرٍ يا مَوْلايَ يا اَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسي‏ يا مَوْلايَ‏يا اَبا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يا مَوْلايَ يا اَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ اَنَا مَوْليً لَكُمْ‏مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَجَهْرِكُمْ مُتَضَيِّفٌ بِكُمْ في‏ يَوْمِكُمْ هذا وَهُوَ يَوْمُ الْأَرْبَعآءِ وَمُسْتَجيرٌبِكُمْ فَاَضيفُوني‏ وَ اَجيرُوني‏ بِالِ بَيْتِكُمُ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ!

درود بر شما اي دوستان خدا! درود بر شما اي حجّت‏هاي خدا! درودبر شما اي نور خدا در تاريكي‏هاي زمين! درود بر شما! صلوات خدابر شما و بر خاندان پاك و پاكيزه‏تان! پدرم و مادرم به قربان شما! شمابا اخلاص، خدا را پرستيديد، و در راه خدا جهاد كرديد، چنانچه‏بايد، تا به يقين رسيديد، لعنت كند خدا دشمنان شما رااز جنّ و انس.همه را و من از آنان به سوي خدا و شما بيزاري مي‏جويم. اي مولايم،اي ابو ابراهيم، موسي بن جعفر! اي مولايم، اي ابوالحسن، علي بن‏موسي! اي مولايم، اي جعفر، محمد بن علي! اي مولايم، اي ابوالحسن، علي بن محمد! من وابسته به شمايم و معتقد به راز شماو آشكار شما. مهمان شمايم در اين روز كه روزِ چهارشنبه است، وپناهنده به شمايم. مرا بنوازيد و پناه دهيد به خانواده خودتان كه پاك‏و پاكيزه‏اند.

 

3. تسبيح مخصوص روز چهارشنبه‏:

بسم اللَّهِ الرَحْمنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْأَنْعامُ بِأَصْوَاتِهَا وَاتِهَا يَقُولُونَ سُبُّوحَاً قُدُّسَاً، سُبْحانَ الْمَلِكِ‏الْحَقِّ الْمُبِينِ، سُبْحانَ مَن تُسِّبِحُ لَهُ الْبِحارُ بِأَمْوَاجِهَا، سُبْحانَكَ رَبَّنَآ وَبِحَمْدِكَ،سُبْحانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمواتُ بِأَصْوَاتِهَآ، سُبْحانَ اللَّهِ الْمَحْمُودِ فِي كُلِ‏مَقَالَةٍ سُبْحانَ الَّذِي يُسَبِّحُ لَهُ الْكُرْسِيُّ وَمَا حَوْلَهُ وَمَا تَحْتَهُ، سُبْحانَ الْمَلِكِ‏الْجَبَّارِ الَّذِي مَلأَ كُرْسِيُّهُ السَّموَاتِ الْسَبْعَ وَالأَرَضِينَ الْسَّبْعَ. سُبْحانَ اللَّهِ بِعَدَدِ مَا سَبَّحَهُ الْمُسَبِّحُونَ، وَالْحَمْدُللَّهِ بِعَدَدِ مَا حَمْدِهُ الْحامِدُونَ، وَلَاالهَ الَّا اللَّهُ بِعَدَدِ مَا هَلَّلَهُ الْمُهَلِّلُونَ، وَاللَّهُ أَكْبَرٌ بِعَدِدِ مَا كَبَّرَهُ الْمَكَبِّرُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ‏بِعَدَدِ مَا اسْتَغْفَرَهُ الْمُسْتَغْفِرُونَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَّ ِالَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِعَدَدِ مَامَجَّدَهُ الْمُمَجِّدُونَ وَبِعَدَدِ مَا قَالَهُ الْقآئِلُونَ، وَصَلَّي اللَّهُ عَلَي‏ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍبِعَدَدِ مَا صَلَّي‏ عَلَيْهِ الْمُصَلُّونَ. سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ الدَّوَآبُّ فِي مَرَاعِيَها وَالْوُحُوشُ فِي مَظَآنَّهَاوَالْسِّبَاعُ فِي فَلَوَاتِها وَالطَّيْرُ فِي وُكُورِهَا، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ‏الْبِحارُ بِأَمْوَآجِهَا وَالْحِيتَانُ فِي مِيَاهِهَا وَالْمِيَاهُ فِي مَجَارِيهَا وَالْهَوَآمُّ فِي أَمَاكِنِهَا،سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَبْخَلُ الْغَنِيُّ الَّذِي لَا يَعْدَمُ الْجَدِيدُ الَّذِي‏لَا يَبْلَي‏. الْحَمْدُللَّهِ الْبَاقِي الَّذِي تَسَرْ بَلَ بِالْبَقَآءِ الْدَّآئِمِ لَا يَفْنَي‏ الْعَزيزِ الَّذِي لَا يَذِلُّ الْمَلِكِ‏الَّذِي لَا يَزُولُ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَعْيَي‏ الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَبِيدُالْعَلِيمُ الَّذِي لَا يَرْتَابُ الْبَصِيرُ الَّذِي لَا يَضِلُّ الْحَكِيمُ الَّذِي لَا يَجْهَلُ، سُبْحانَكَ لَاالهَ الَّا أَنْتَ الْحَكِيمُ الَّذِي لَا يَحِيفُ الرَّقِيبُ الَّذِي لَا يَسْهُو الْمُحِيطُ الَّذِي لَا يَلْهُوالشَّاهِدُ الَّذِي لَا يَغِيبُ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يُرامُ الْعَزِيزُ الَّذِي لَايُضَامُ الْسُّلْطَانُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ الْمُدْرِكُ الَّذِي لَا يُدْرَكُ الطَّالِبُ الَّذِي لَا يَعْجِزُ.

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