«با یک بدون تو / WIth Or Without You» یکی از قطعاتی است که گروه تو سلوز چندین بار اجرا شده است. اجرای این قطعه که با ویولنسل کلاسیک در تالار سانتوری توکیو اجرا شده را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.