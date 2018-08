فیلم «شب در موزه: راز مقبره / Night at the Museum- Secret of the Tomb» به کارگردانی شاون لوی محصول سال 2014 سینمای آمریکا و دنباله‌ای بر فیلم شب در موزه است. بن استیلر، رابین ویلیامز، اوون ویلسون، دن استیونز، بن کینگزلی و میزوئو پک در این فیلم سینمایی مقابل دوربین گی‌یرمو نابارو بازی کردند. این فیلم همچون قسمت اولش به شدت متکی به جلوه‌های ویژه است که توسط «ام پی سی / MPC» پیاده سازی شده است. بخشی از پشت صحنه جلوه‌های ویژه این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.