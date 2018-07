انیمیشن کوتاه «خانه‌ای روی پرتگاه / The Cliffhouse» به کارگردانی وونگ...

«مصاحبه /The Interview» به کارگردانی مشترک اوان گلدبرگ و ست روگن محصول...

«علامت گرگ / Mark of the Wolf» به کارگردانی مت بولینگر، یکی از...

انیمیشن کوتاه «جای خوبی برای تعلق داشتن / A Nice Place to be From» به...

انیمیشن کوتاه «بز و چاه / The Goat and The Well» به کارگردانی بِن کیدی...