«دزدان دریایی کارائیب: مردگان حکایت نمی‌کنند / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» که با عنوان دزدان دریایی کاراییب: انتقام سالازار نیز شناخته می‌شود، فیلمی به کارگردانی اسپن سندبرگ و یواخیم رانینگ است و پنجمین قسمت از سری فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب محسوب می‌شود. جانی دپ، جفری راش، خاویر باردم، کوین مک‌نالی، برنتون توایتز، کیرا نایتلی، اورلاندو بلوم، کایا اسکودلاریو و گلشیفته فراهانی در این محصول 2017 سینمای آمریکایی بازی کرده‌اند. پشت صحنه این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.