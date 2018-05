مرگ سالانه ۷ میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا

بر اساس آخرین اطلاعات سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سالانه هفت میلیون نفر در سراسر جهان و بیشتر در کشور‌های در حال توسعه به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.



به گزارش ایسنا، به طور کلی از هر ۱۰ نفر در سراسر جهان ۹ نفر در هوای بسیار آلوده و حتی خطرناک زندگی می‌کنند، اما میزان آلایندگی در کشور‌های مختلف به طور گسترده‌ای بسته به اقدامات دولت و منابع مالی متفاوت است.



مردم آسیا و آفریقا با بیشترین مشکلات آلودگی هوا مواجه هستند به طوریکه بیش از ۹۰ درصد از مرگ و میر‌های ناشی از آلودگی هوا در این مناطق اتفاق می‌افتد، اما شهر‌های آمریکای جنوبی، اروپا و مدیترانه شرقی نیز دارای سطوح آلودگی هوا بیش از سطحی که WHO سالم در نظر گرفته است، هستند.



بر اساس اطلاعات منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت، آلوده‌ترین شهر‌های جهان با آلودگی بیش از ۱۰ برابری نسبت به استاندارد‌های سازمان جهانی بهداشت، شهر‌های دهلی و قاهره هستند. هم چنین شهر‌های داکا، بمبئی و پکن هر کدام با میزان آلودگی حدود پنج برابر بیشتر از استاندارد‌های جهانی پس از این شهر‌ها قرار می‌گیرند.



از دیگر شهر‌هایی که بالاترین میزان آلودگی را دارند می‌توان پیشاور و راولپندی در پاکستان، بنارس و کان‌پور در هند و الجبیل در عربستان را نام برد.



همچنین برخی از شهر‌های ایالات متحده از جمله لس‌آنجلس، کالیفرنیا، ایندیانا، کنتاکی، بیکرزفیلد، فرزنو و بسیاری از شهر‌های دیگر آن نیز سطوحی بالا از آلودگی هوا را دارند.



از منابع اصلی آلودگی هوا به ویژه در مناطق در حال توسعه، عدم دسترسی به فناوری‌های پخت و پز و روشنایی پاک در بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان است و به همین علت بسیاری از افراد مجبور به استفاده از چوب، کود، زغال چوب یا آتش برای پخت و پز و گرم کردن و روشنایی خانه‌های خود می‌شوند. به طور کلی در سال ۲۰۱۶ حدود ۳.۸ میلیون نفر به دلیل آلودگی هوای خانگی جان خود را از دست دادند که زنان و کودکان بیشترین سهم را در این آمار داشتند.



بر اساس آمار‌های WHO کیفیت هوا در بیش از ۷۰ درصد از شهر‌های فقیر در جنوب و جنوب شرقی آسیا رو به زوال است. همچنین وضعیت آلودگی هوا در خاورمیانه نیز به شدت نگران‌کننده است.



در آمریکا به ویژه در ایالات متحده و کانادا، ۸۰ درصد مردم در شرایط آب و هوایی مطابق با استاندارد‌های WHO زندگی می‌کنند در حالیکه در آسیا و خاورمیانه این آمار تقریبا نزدیک به صفر است.



به گزارش گاردین، آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که آلایندگی‌های هوا ناشی از خودروها، کارخانه‌ها، چوب سوزی‌ها و سایر منابع باعث ایجاد ۲۵ درصد از حملات قلبی و سکته مغزی، ۲۹ درصد از مرگ و میر‌های ناشی از سرطان ریه و ۴۳ درصد از مرگ و میر‌های ناشی از بیماری‌های مزمن انسدادی ریه می‌شوند.